Afrique: Sara 2023 - Des exposants prêts à relever le défi de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire

Plusieurs programmes de développement des filières agricoles ont été mis en place par le gouvernement ivoirien, à travers le ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

Dans le cadre du Programme national d'investissement agricole de deuxième génération 2018-2025 (PNIA 2), le Projet de pôle agro-industriel dans la région du Bélier et le District autonome de Yamoussoukro (2 PAI- Bélier) bénéficient à plusieurs exposants présents à la 6ème édition du SARA.

Installés dans leurs différents stands, certains acteurs du monde agricole, producteurs de denrées de grande consommation, bénéficiaires du Projet de pôle agro-industriel dans la région du Bélier et le District autonome de Yamoussoukro (2 PAI- Bélier) saluent cette initiative du gouvernement ivoirien, appuyée par la Banque africaine de développement (BAD), pour un montant de 80, 9 milliards de FCFA.

Koffi Kouamé Mathurin et Akessé Kouamé, membres de la coopérative de pêcheurs Paradis de Kossoi, produisent du poisson tilapia. "Avec le 2 PAI-Bélier, nous avons obtenu des cases flottantes qui nous permettent d'élever des poissons. Une case a une capacité de 3. 000 à 4. 000 alevins", explique-t-il. "Pour la sécurité alimentaire au niveau national, nous avons bénéficié de cases flottantes, pour subvenir aux besoins des populations en poissons et en protéines animales. Notre ambition, c'est de transformer notre activité en industrie. Ce secteur est très porteur et nous sommes prêts à relever le défi de la sécurité alimentaire. Chaque ménage a besoin de poissons. Nous sommes dans la région du Bélier, imaginez le nombre de ménages, à plus forte raison à Abidjan. Le marché est vaste. Nous avons déjà la compétence, grâce au 2 PAI-Bélier, nous voulons développer notre activité, mais il nous faut un accompagnement", renchérit Koffi Kouamé Mathurin.

À côté d'eux, d'autres bénéficiaires témoignent des bienfaits du projet. Mme Brou Jeannette Koffi et les membres de la coopérative dénommée "Les moissonneuses", forte de 4. 000 femmes basées à Toumodi, transforment la banane plantain en semoule, grâce au 2 PAI-Bélier. " Nous exposons au SARA, le résultat de la transformation de la banane, grâce à l'appui du gouvernement", se réjouit Mme Brou.

Des visiteurs particuliers au SARA

Le SARA 2023, c'est aussi l'organisation de visites institutionnelles. Après la Commission électorale indépendante (CEI), le Conseil économique , social, culturel et environnemental, l'Assemblée nationale et le Sénat ont eu leur tour de visite du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, le jeudi 5 octobre 2023. Les élèves de différents établissements de formation, aussi. Toutes ces visites font de la 6ème édition du SARA une belle réussite.