Congo-Kinshasa: Lualaba - Félix Tshisekedi clôture la VIIe édition de « Expo Béton » à Kolwezi

Le chef de l'Etat, Félix Tshisekedi a clôturé, jeudi 5 octobre, la VIIè édition de « Expo Béton », à Kolwezi, dans la province du Lualaba.

Pendant près d'une semaine, les participants à ce forum, venus de plusieurs coins du pays et d'ailleurs, ont réfléchi sur les opportunités du développement urbain et des infrastructures liées au transport multi modal, à l'habitat, à l'approvisionnement en énergie et autres.

A l'issue des travaux, des scientifiques, chercheurs, étudiants et autres ont recommandé au gouvernement de promouvoir, au niveau local, la fabrication des matériaux de construction tels que le ciment, le carrelage, les tôles et autres.

Ils ont invité l'exécutif national à accélérer les mises en applications des reformes liées aux crédits bail.

Ces participants ont plaidé pour que l'Etat puisse décourager les constructions précaires des compounds du personnel minier au tour des mines mais d'orienter cet habitat vers des promoteurs immobiliers des nouveaux quartiers ouverts aux extensions des villes.

Ils ont également proposé que des études administratives et techniques ainsi que juridiques soient menées afin de délimiter les droits miniers qui englobent et privent les populations et l'Etat de leurs zones urbaines ainsi que de leurs propriétés.

Pour cela, ces séminaristes estiment qu'il faut éviter les délocalisations, les relocalisations et le dédommagement.

« L'Etat devra doter la province du Lualaba et la ville de Kolwezi d'un plan particulier d'aménagement. De mettre en place un programme de logement décent en faveur de la population en impliquant les promoteurs immobiliers, a souligné le président de l'Expo-Béton, Jean Bamanisa.

Le même jeudi, le président de la République a inauguré plusieurs ouvrages dont le centre de négoce de Kolwezi, situé à une dizaine de KM du centre-ville de Kolwezi et le siège de l'Assemblée provinciale du Lualaba.

Selon des sources de la Présidence de la République, ce vendredi, Félix Tshisekedi va inaugurer d 'autres ouvrages dont la centrale électrique de Busanga, appelée à améliorer la desserte en énergie électrique dans le Grand-Katanga.