Togo: 'Une simple couche de vernis en trompe l'oeil'

Jean-Pierre Fabre, le leader de l'ANC (opposition), n'a apprécié que très modérément les propos du ministre des Affaires étrangères lors de sa récente intervention à la tribune des Nations Unies.

'Il apparaît clairement, que le discours de M. Dussey n'était qu'un exercice de démagogie, cousu de supercheries, de contre-vérités et de mensonges, manifestement destinés à maquiller les crimes et les tares abominables du régime RPT/UNIR. M. Dussey et le gouvernement dont il est membre, devraient commencer à balayer devant leurs portes avant de prétendre balayer devant celles des autres'.

'Ce discours est une simple couche de vernis en trompe l'oeil', a-t-il martelé.

Lors de son discours fin septembre à New York, Robert Dussey avait dénoncé les ingérences extérieures et réaffirmé que l'Afrique cherche des relations fondées sur l'égalité et le respect mutuel.

'La réalité du monde, c'est qu'il n'y a plus de centres de gravité monopolistique. Le centre du monde est désormais ici et nulle part ailleurs', avait lancé le chef de la diplomatie.

Jean-Pierre Fabre estime qu'il ne s'agit là que de marketing politique et un moyen de donner une bonne image du pays à l'international.