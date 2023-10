Sénégal: Saint-Louis / Transition énergétique et durable - La FAFS sensibilise plusieurs femmes et jeunes leaders issus d'organisations socioculturelles

La salle de conférence de l'Espace Jeunes de Saint-Louis a abrité avant-hier, mercredi 4 octobre, un atelier de sensibilisation des femmes et des jeunes filles et garçons de la région sur la question de la transition énergétique. C'est à l'initiative des responsables de la Cellule régionale de la Fédération des Associations Féminines de Saint-Louis (FAFS), qui veulent aider ces différentes couches de la population à mieux comprendre cette transition énergétique.

En initiant cette rencontre tenue au niveau de l'Espace Jeunes de Saint-Louis, les responsables de la Fédération des Associations Féminines du Sénégal /section Saint-Louis (FAFS) ont voulu apporter leur contribution à la réduction des inégalités de genre dans la transition énergétique, par le biais de la sensibilisation. L'activité vise, entre autres, à donner aux femmes et aux jeunes filles et garçons les outils et compétences nécessaires afin qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle de leadership vers la transition énergétique. «On a vu que c'était un passage progressif des énergies carbonées polluantes, des énergies fossiles ou à risques aux énergies propres et renouvelables et sans dangers », a défini Mme Thérèse Sambou, présidente de la Cellule régionale de la Fédération des Associations Féminines du Sénégal (FAFS).

Ils sont en tout une quinzaine de jeunes et une vingtaine de femmes à avoir été choisis pour prendre part à cette rencontre de sensibilisation. Elle a rappelé également que ce sont les êtres humains eux-mêmes qui créent beaucoup de changements qui constituent, pour eux, des facteurs de nuisance. «Ces changements viennent de nous-mêmes car il y a le carbone, la fumée qui se dégage des véhicules, du charbon et du bois de chauffe, lorsque nous cuisinons dans nos maisons», a-t-elle rappelé.

Le monde d'aujourd'hui est caractérisé par un réchauffement constant et généralisé de notre planète. Ainsi, cette hausse des températures entraine de facto des bouleversements climatiques qui menacent notre survie sur terre. En effet, depuis la révolution industrielle avec l'utilisation du charbon, en passant par l'industrialisation outrancière avec l'exploitation des ressources minérales, le monde n'a cessé de polluer l'atmosphère, détruisant ainsi la couche d'ozone.

Pour rappel, cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet Voix et Leadership des femmes, (VLF Sénégal) qui accompagne les organisations et réseaux de promotion des droits des femmes et des filles pour le renforcement de leur fonctionnement organisationnel et leurs capacités institutionnelles, humaines, techniques et financières. L'activité a vu la présence des acteurs de la Société civile notamment les responsables de la Coalition «Publiez Ce que Vous Payez».