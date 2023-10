Afrique: Création d' une 'Chaire du Royaume du Maroc ' au sein de la prestigieuse Université du Chili

Une «Chaire du Royaume du Maroc» a été officiellement inaugurée au sein de la prestigieuse «Université du Chili», afin de valoriser les études, les connaissances et le dialogue sur le Royaume, son rayonnement et ses liens avec l'Afrique, l'Amérique latine et le reste du monde.

La «Chaire du Royaume du Maroc» vise à mettre en lumière les manifestations les plus marquantes de la culture marocaine et ses différentes nuances, en mettant l'accent sur les dimensions de la culture dans le Royaume au présent et à l'avenir.

Dans une déclaration à la MAP, Paz Millet, professeur à l'Institut des études internationales de l'Université du Chili, qui figure en bonne place dans le classement mondial des meilleures universités, a souligné «la haute importance de lancer la Chaire du Royaume du Maroc à l'Université du Chili», une initiative qui est l'aboutissement de sept années de travail conjoint avec l'ambassade du Maroc à Santiago, au cours desquelles «nous avons pu découvrir le Maroc, sa culture, sa politique et l'énorme potentiel qu'il recèle».

L'universitaire chilienne a ajouté qu'il existe des horizons très larges de coopération dans le domaine culturel et académique et qu'à travers cette Chaire, "nous aspirons à créer des réseaux de dialogue, à élargir le cercle de la connaissance et à offrir de nouvelles opportunités à nos étudiants".

En août dernier, un accord de coopération avait été signé à Santiago, entre le Centre culturel Mohammed VI pour le dialogue des civilisations, basé dans la ville chilienne de Coquimbo (461 km au nord de la capitale chilienne) et l'Institut des études internationales à l'Université du Chili, afin de renforcer la coopération dans les domaines académique, culturel et scientifique entre les deux pays.

Lors de l'inauguration de la «Chaire du Royaume du Maroc» à l'Université du Chili, l'ambassadrice du Maroc à Santiago, Mme Kenza El Ghali, a donné une conférence intitulée : «Les acquis de la femme marocaine sous l'ère de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.»

Devant un parterre d'universitaires, de chercheurs, de professionnels des médias et des étudiants, Mme El Ghali a souligné que depuis Son accession au Trône de ses ancêtres, SM le Roi n'a cessé d'oeuvrer pour le renforcement de l'Etat de droit, en accordant un intérêt particulier à la femme marocaine à travers des réformes fondamentales, ce qui lui a conféré une position distinguée dans la société et lui a permis de contribuer activement au développement du pays.

L'ambassadeur du Royaume a rappelé que les femmes marocaines ont été les compagnes des hommes dans toutes les étapes de la lutte pour l'indépendance et qu'elles ont contribué à l'édification du Maroc moderne, ouvert et attaché à ses valeurs ancestrales.

Mme El Ghali a souligné que la Constitution de 2011, considérée comme l'une des Constitutions les plus avancées du monde arabe, met l'accent sur l'égalité des sexes et des chances et rejette toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ce qui leur permet aujourd'hui d'occuper les plus hautes fonctions, que ce soit au niveau du pouvoir exécutif, ou au sein des structures législatives et judiciaires.

Dans ce contexte, elle a expliqué que les droits des femmes ont été remarquablement renforcés ces dernières années, outre les nombreuses initiatives qui ont conféré au Maroc un leadership continental et régional dans le domaine de la consolidation de la démocratie et des droits de l'homme et de la femme en particulier.