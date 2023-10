Maroc: 12ème Festival Samaâ Marrakech pour les rencontres et musiques soufies

La 12ème édition du Festival Samaâ Marrakech pour les rencontres et musiques soufies se tiendra du 19 au 22 octobre, à l'initiative de l'Association Al-Muniya Marrakech pour la revivification du patrimoine du Maroc et sa préservation.

Au menu de cet événement organisé en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, figurent conférences, musique spirituelle et concerts de musique maroco-andalouse, le tout dans un esprit de convivialité qui met à l'honneur les voies d'ouverture, du juste milieu et d'amour, caractéristiques intrinsèques de la culture marocaine.

Ce Festival se propose de mettre en valeur l'identité et les traditions culturelles et spirituelles du Royaume, de répondre à un besoin de spiritualité et de révéler les sagesses et les enseignements des grands maîtres soufis à travers l'Histoire, expliquent les organisateurs dans un communiqué.

"Cet héritage vivant offre une occasion de méditation et permet de faire découvrir au public une attitude contemplative soucieuse de la dignité de l'Homme que permettent les élévations de l'émotion musicale et le raccourci poétique", ajoute la même source.

Etant donné l'intérêt suscité par le colloque sur les médinas du Maroc et du Proche-Orient, l'Association Al-Muniya de Marrakech a décidé d'organiser la 12ème édition de ces rencontres, comme suite de celles de l'année dernière.

Le programme de cette nouvelle édition portera sur les médinas du Maroc et plus spécifiquement sur la médina de Marrakech, notent les organisateurs, rappelant que cette cité a connu ces dernières décennies une évolution et un développement importants dont l'impact est largement visible en termes de transformations physiques de son paysage urbain et dans l'amplification significative des activités.

Durant le premier jour de ce festival, les experts invités fourniront analyses et points de vue à partir de leurs expériences vécues au sein de la médina.

Durant le deuxième jour, architectes et urbanistes exposeront leurs projets et réalisations portant sur la préservation et la sauvegarde des médinas marocaines, avec un focus sur la politique publique de préservation du patrimoine historique.

Quant au troisième jour, il sera l'occasion pour un parterre d'intervenants d'échanger les bonnes pratiques de construction dans la médina et la montagne atlasique.