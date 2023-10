Angola: La vice-présidente souhaite que la communauté universitaire soit impliquée dans les programmes de l'Exécutif

Huambo — La vice-présidente de la République, Esperança da Costa, a exhorté jeudi, dans la province de Huambo, la communauté académique, en tant que support scientifique, à soutenir la mise en oeuvre de programmes visant à la sécurité alimentaire dans le pays.

La gouvernante angolaise a tenu ces propos au cours d'une rencontre avec les membres de la communauté universitaire, à laquelle ont participé la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, Maria do Rosário Bragança, et la gouverneure locale, Lotti Nolika.

Dans son allocution, Esperança da Costa a aussi évoqué le problème global lié à l'alimentation et aux diverses crises qui surviennent dans le monde, qui obligent les pays, dont l'Angola, à identifier de nouvelles stratégies et programmes pour garantir la sécurité alimentaire et assurer le développement durable.

Pour la vice-présidente, Huambo, en particulier la communauté universitaire liée aux domaines de l'économie et de l'agronomie, doit être agressive envers le monde des affaires et réaliser des projets, notamment dans le domaine de la technologie alimentaire, pouvant être une forte contribution à assurer la sécurité dans cette zone.

Esperança da Costa a considéré Huambo comme un exemple, dont le processus doit être dimensionné pour que le pays puisse apparaître dans une position avantageuse sur la liste de la biodiversité, en vue d'accéder au financement mondial du fonds climatique.

La région, a-t-elle ajouté, doit examiner le lien climat/biodiversité et participer à la préparation du Plan d'action sur le changement climatique, dans le cadre de la stratégie approuvée par l'Exécutif sur le changement climatique, qui va jusqu'en 2035.