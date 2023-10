Afrique: Oued Laou - Caravane médicale au profit des détenus de la prison locale

Oued Laou — La Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus a organisé, jeudi à Oued Laou, une caravane médicale multidisciplinaire au profit des détenus de la prison locale.

Organisée en partenariat avec l'administration de la prison locale d'Oued Laou, la Délégation provinciale du ministère de la Santé et de la protection sociale de Tétouan, le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Tanger, et des acteurs de la société civile, cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'intérêt porté par la Fondation à la question de la santé des pensionnaires et à la dimension sociale de cette catégorie en général.

Les associations "Cercle féminin 8" et "Arrahma", ainsi que l'école "Chic recettes pour la pâtisserie" et le club Rotary, ont également contribué à l'organisation de cette caravane, placée sous le slogan "Le renforcement de l'offre de santé, une entrée fondamentale pour la réinsertion".

En outre, cette initiative, qui a bénéficié à quelque 300 pensionnaires, a permis d'effectuer des consultations dans douze spécialités, notamment le cardiovasculaire, la santé psychologique, la dermatologie et la neurologie.

Supervisée par plus de 32 cadres médicaux, paramédicaux et pharmaciens, cette opération a été marquée également par la distribution gratuite de médicaments au profit des détenus.

Dans une déclaration à la MAP, le coordinateur régional de la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus à Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed El Mkadmi, a souligné que cette caravane s'inscrit dans le cadre de la stratégie adoptée par la Fondation, dans une perspective d'humanisation des conditions de détention, tout en faisant de l'établissement pénitentiaire un espace sûr et sain.

De son côté, le directeur de la prison locale d'Oued Laou, Adil Fati, a relevé que cette initiative s'inscrit dans le sillage du programme des caravanes annuelles, organisées par la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion.

Cette caravane, a-t-il enchainé, vise à fournir des services de soin et de santé aux détenus de l'établissement pénitentiaire, ainsi qu'à leur garantir le droit fondamental d'accès aux soins, et ce dans le respect total des chartes et lois en vigueur.

En marge de cette initiative humanitaire, un hommage a été rendu au staff médical et paramédical, ainsi qu'aux acteurs de la société civile et aux représentants des secteurs gouvernementaux participant à cette caravane.