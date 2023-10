Tunisie: Le Président de la République reçoit le chef du gouvernement, le ministre des Affaires étrangères et des Tunisiens à l'étranger, la ministre des Finances et le ministre de l'Economie - « Traiter d'égal à égal et n'accepter aucun diktat extérieur »

· Préserver Snipe-La Presse et Dar Assabah qui représentent une partie de l'histoire du journalisme en Tunisie.

Les résultats de la visite du Chef du gouvernement en Algérie, l'assainissement de l'administration, la loi de finances, le budget de l'Etat pour 2024, le mouvement dans le corps diplomatique et le dossier des biens confisqués ont été évoqués.

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu hier au Palais de Carthage M. Ahmed Hachani, Chef du gouvernement, qui a informé le Chef de l'Etat des résultats de sa visite en Algérie à la tête d'une importante délégation ministérielle.

Le Président de la République a salué cette visite réussie à tous égards, qui reflète la profondeur des relations entre nos peuples unis en Tunisie et en Algérie et la volonté ferme et commune de les développer et de les faire progresser davantage « car notre avenir ne peut être qu'un, comme le souligne notre l'histoire et comme l'illustrent nos espoirs ».

La réunion a également abordé le travail du gouvernement au cours des prochains jours, notamment les conseils ministériels restreints au cours desquels le projet de loi de finances et de budget de l'Etat pour l'année à venir seront examinés avant que le Conseil des ministres ne se réunisse pour en délibérer, pour ensuite le présenter à l'Assemblée des représentants du peuple.

Le Président de la République a également souligné, lors de cette réunion, la nécessité que les commissions récemment créées et chargées de l'audit global des recrutements et d'intégration accomplissent au plus vite leur travail d'assainissement de l'administration de ceux qui ont été recrutés en dehors des procédures légales «car la guerre que nous menons aujourd'hui contre la corruption est une guerre implacable contre les corrompus et les corruptibles conformément aux revendications du peuple qui exige une reddition des comptes et l'assainissement du pays ».

Atteindre les équilibres financiers

Le Chef de l'Etat a reçu hier au Palais de Carthage Mme Sihem Boughdiri Nemsia, ministre des Finances.

L'entretien a porté sur le projet de loi de finances et le budget de l'Etat pour l'année prochaine.

Le Chef de l'Etat a souligné la nécessité d'atteindre les équilibres financiers souhaités sur la base d'une justice sociale et a insisté sur la nécessité de compter en premier lieu sur nos propres ressources.

Le dossier des biens confisqués a également été évoqué et le Président de la République a souligné la nécessité que la situation ne reste pas telle qu'elle et de veiller à ce que ces biens ne reviennent pas à ceux à qui ils ont été confisqués par des méthodes détournées.

Le Président de la République a, en outre, appelé la ministre des Finances à accélérer la recherche d'une solution juridique qui préserve Snipe-La Presse et Dar Assabah, car ces deux institutions représentent une partie de l'histoire du journalisme en Tunisie.

Traiter sur un pied d'égalité

Le Président de la République a également reçu hier M. Nabil Ammar, ministre des Affaires étrangères, de l'urgence et des Tunisiens à l'étranger.

La réunion a abordé la nécessité d'achever le mouvement diplomatique et consulaire dans les plus brefs délais et la nécessité pour les ambassades et les consulats d'assumer toutes leurs responsabilités pour représenter au mieux la Tunisie, défendre ses intérêts et fournir les meilleurs services aux citoyens tunisiens à l'étranger.

Concernant les relations de notre pays avec son environnement régional et international, le Président de la République a souligné que la Tunisie est attachée à sa souveraineté et ne cédera à aucune pression car la souveraineté de l'Etat dépasse toute considération et que la Tunisie ne traitera avec ses partenaires que sur un pied d'égalité dans le cadre du respect mutuel.

La Tunisie ne doit être soumise à aucun diktat extérieur.

Sur un autre plan, le Président de la République a reçu M. Samir Saied, ministre de l'Economie et du Plan.

Le Président de la République a souligné que l'économie doit être une économie nationale, que la planification doit à son tour être une planification nationale et que la Tunisie ne doit être soumise à aucun diktat extérieur.

A ce propos, le Chef de l'Etat a souligné que l'État n'est pas une institution bancaire et ne peut être géré comme banque ou une société commerciale, tout comme l'être humain ne peut être traité comme une action en bourse.

A cet effet, le Président de la République a souligné que l'État est un et unifié et qu'il a une politique tracée par le Président de la République, ajoutant que chaque ministère ne peut pas fonctionner indépendamment des autres ministères et que les déclarations et positions doivent être en harmonie avec la politique générale de l'État.