Tunisie: Express

Digitalisation des opérateurs de change en Tunisie : «Insight Plus» s'associe à «Next Step»

La start-up « Insight Plus » s'associe à « Next Step », acteur majeur des services IT, pour offrir une solution de connectivité exclusive aux opérateurs de change en Tunisie proposant une connectivité ultrarapide, des services Cloud sécurisés et une gestion experte du parc informatique. Cette solution permet un accès en mode privé aux deux plateformes d'« Insight Plus » : la plateforme « Exsys ERP » et la plateforme « Exsys FX Marketplace » ainsi qu'un accès à un service client 7 jours sur 7, de 8h00 à minuit et un service d'archivage électronique des documents nativement intégré à leur système d'information.

Cette initiative s'inscrit dans une vision stratégique visant à créer un environnement hautement sécurisé et résilient, reliant le réseau le plus étendu d'opérateurs de change en Tunisie et structurant davantage ce nouveau métier.

STB Bank : Un résultat net bénéficiaire de 37,3 milliards

La STB Bank a publié, récemment, ses états financiers intermédiaires arrêtés fin juin dernier.

Ces états font ressortir un résultat net semestriel bénéficiaire de 37,3 millions de dinars, contre 28,5 millions à fin juin 2022 (après modifications comptables), soit une augmentation de 30,5%. Troisième banque de la place par la taille de ses crédits, la STB a enregistré, au cours des six premiers mois de l'année 2023, une diminution de l'encours de ses crédits nets de 0,8% par rapport à son niveau observé au 31 décembre 2022 contre une petite hausse de 0,2% pour l'ensemble des banques cotées.

La valeur des crédits de la banque a totalisé, au 30 juin 2023, un encours de 10.771 millions de dinars.

Le portefeuille-titres commercial et investissement de la banque s'est consolidé de 6,3% (+148 millions de dinars) atteignant 2.510 millions de dinars dont 1.738 millions de dinars en bons de trésor et 413 millions de dinars en obligations des emprunts nationaux. Le portefeuille Bons de trésor de la banque n'a augmenté que de 0,6% alors que celui de l'emprunt national a augmenté de 48,6% (+135 millions de dinars).

Au niveau des ressources, les dépôts de la clientèle ont diminué de 2,1% contre une appréciation de 2,1% de l'ensemble du secteur coté. Les dépôts de la banque se sont fixés ainsi au 30 juin 2023 à 9.657 millions de dinars dont 3.703 millions de dinars, soit 38,3% du total dépôt, sous forme de dépôts à vue.

En effet, la banque a amélioré légèrement sa collecte de dépôts à vue de 0,1% depuis le 31 décembre 2022.