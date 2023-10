Tunisie: Campagne oléicole à Médenine - Une récolte estimée à 9.000 tonnes d'huile

La cueillette des olives pointe à l'horizon. Et les préparatifs vont ainsi bon train.

De jour en jour, l'activité est manifeste dans les oliveraies de Zarzis, baptisée capitale des oliviers.

A cette occasion, le gouverneur de Médenine, M. Saïd Benzaïd, a présidé, mardi après-midi, une réunion préparatoire, dans la salle de conférence flambant neuve, au siège de la délégation, et ce, pour écouter les propositions de certains responsables et intervenants régionaux comme le Crda, l'Office de l'huile, l'Union de l'agriculture et de la pêche, l'Environnement, l'Equipement, l'Office du commerce, l'Utica et d'autres. Mais aussi pour s'enquérir de l'état d'avancement de la campagne oléicole.

La campagne en chiffres

D'après le commissariat régional à l'agriculture, le gouvernorat compte environ 4.915.000 pieds d'oliviers répartis sur 206.000 ha dont 75,5% sont productifs.

Parmi ces arbres 64.000 ont subi un traitement cette saison. Pour ce qui est de la récolte, elle est estimée à 45.000 tonnes d'olives soit 9.000 tonnes d'huile d'olive, selon les spécialistes du secteur.

Ainsi, la cueillette va exiger, à l'échelle du gouvernorat, 375.000 jours de travail, alors que le coût de la main-d'oeuvre est fixé à 17,664 D /jour. 80 huileries sur un total de 167 vont assurer le broyage, le malaxage et l'extraction de l'or jaune dans les 9 délégations que compte le gouvernorat.

Les sujets évoqués par les intervenants ont concerné le coup d'envoi de la récolte, avant de se mettre d'accord en fin de compte sur la date du 25 octobre, le contrôle et le suivi de la façon de cueillir les olives sans tambouriner les arbres.

Où et comment se débarrasser de la margine, le transport des olives et leur conservation dans des caisses en plastique, l'aménagement des pistes agricoles, tout a été traité et discuté.

Au terme de la réunion, le gouverneur a donné l'ordre aux directeurs régionaux de l'équipement et de l'agriculture de mettre, à la disposition de l'Union agricole de la région, deux tractopelles jusqu'à la fin de la saison.