Liberia: Affrontements préélectoraux à Foya - La communauté chrétienne s'interroge

Foya — Il y a vingt ans, la signature des accords de paix à Accra (Ghana) mettait fin à la période des sanglantes guerres civiles libériennes. Mais "le souvenir du conflit, de la violence, des camps de réfugiés, des morts est encore très vif", explique à Fides le père Lorenzo Snider, missionnaire à Foya, dans le nord-ouest du Liberia.

"Beaucoup étaient optimistes quant à l'avenir du pays et aux élections présidentielles prévues pour le 10 octobre. Mais c'est précisément ici, à Foya, la patrie de Joseph N. Boakai, le principal rival du président George M. Weah, que les tensions se sont intensifiées, au point que des affrontements violents ont eu lieu la semaine dernière entre les partisans des deux camps politiques opposés".

Le prêtre de la Société des missions africaines a fait état d'affrontements survenus quelques jours avant les élections présidentielles. Une journée de célébration et de retour de certains citoyens qui avaient émigré aux États-Unis s'est transformée en tragédie", écrit-il.

Après l'arrivée d'une centaine de policiers venus des districts voisins, ceux-ci sont restés sur place. Les corps de deux personnes, tuées à coups de pierres et de bâtons, plusieurs blessés et une tension sociale croissante. De nombreuses personnes, poussées par la peur et le souvenir de la guerre, quittent la ville.

%

Les leaders des forces politiques ont alterné les appels à la modération et au dialogue et les accusations contre les opposants. Alors que les enquêtes se poursuivent pour déterminer les dynamiques et les responsabilités, notre communauté s'interroge sur les mesures à prendre pour se réconcilier et retrouver l'unité.

Les partisans des candidats opposés participent à la même assemblée liturgique et sont appelés à faire chaque fois le choix entre la division et l'unité, entre la haine qui divise et accuse et l'amour qui unit et pardonne, entre les exigences de l'évangile et celles du parti, et maintenant entre le pardon et la vengeance.

Entre ceux qui ont sauvé la vie de leurs adversaires politiques en utilisant leur personne comme bouclier, et ceux qui ont succombé à la violence, jusqu'à tuer l'adversaire devenu ennemi, l'humanité a encore montré sa grandeur et sa misère."

"Durant cette période, conclut Snider, suivant les indications de la Conférence épiscopale du Liberia, notre communauté de Foya se réunit quotidiennement pour prier pour la paix, pour la récitation du rosaire et la célébration de l'Eucharistie."

Le pays, qui a été ravagé par des guerres civiles entre 1989 et 2003 et par l'épidémie d'ebola de 2014-2016, et qui a enregistré un total de 4810 décès sur 10678 cas confirmés (voir Fides11/5/2015), compte environ cinq millions d'habitants.