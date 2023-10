Congo-Brazzaville: Rentrée scolaire - Près de 2000 ouvrages pour l'école de l'Unité africaine

Le député de la première circonscription électorale de Poto-Poto, Rick Gérald Bokilo, a offert, le 5 octobre, à Brazzaville 1800 livres au programme à l'école de l'Unité africaine, ex-Grande école de Poto-Poto.

Le don réceptionné symboliquement par les directeurs des deux vagues de cet établissement scolaire d'enseignement général vient résoudre le problème de livres de lecture, quelques jours seulement après la rentrée des classes. Il couvre, en effet, tous les niveaux et suffisent pour l'ensemble des élèves de l'ex-grande école de Poto-Poto. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence des représentants du ministère de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation et bien d'autres invités.

Un geste positivement apprécié par les bénéficiaires que sont les élèves, parents, le personnel enseignant et les responsables des deux vagues. « C'est avec un grand plaisir que je salue cet acte louable qui abrège les difficultés des parents. Les livres nous manquaient vraiment. Ce don va enrichir la bibliothèque de l'école et servira pour cette année et les années à venir », s'est réjoui le directeur de l'école Unité africaine B, Rodrigue Malonga.

Il a, par ailleurs, rassuré le donateur que des précautions sont prises pour une meilleure conservation et un bon usage de ces livres. D'après lui, pour permettre aux générations futures d'en bénéficier, ces ouvrages ne seront donnés aux enfants qu'à chaque séance de lecture.

Justifiant son élan de solidarité, Rick Bokilo a souligné que ce don est un accompagnement à la politique du chef de l'Etat en matière d'éducation. « Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, tient à ce que l'éducation soit inclusive dans notre pays. Et nous, avec nos petits moyens de bord, on peut bien l'accompagner. C'est juste un accompagnement à cette politique du chef de l'Etat », a rappelé le député de Poto-Poto I.

Notons que l'élu de la première circonscription électorale de Poto-Poto n'est pas à son premier geste dans le domaine de l'éducation. Rick Gérald Bokilo a déjà réhabilité l'école primaire Pierre Ndzoko et posé d'autres actes philanthropiques dans cette partie du troisième arrondissement de Brazzaville.