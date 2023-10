Ghana - Kevin-Prince Boateng révèle les détails de son départ des Black Stars au Mondial 2014

Kevin-Prince Boateng s'est ouvert sur les circonstances qui ont conduit à son expulsion du camp des Black Stars lors de la Coupe du monde 2014. Ce dernier, tout comme Sulley Muntari, ont été écartés du groupe à la suite d'un échange houleux avec les responsables de la Fédération ghanéenne de football (GFA) à la veille du dernier match de groupe du Ghana contre le Portugal.

Dans une interview accordée à Vibe with Five, l'ancien international ghanéen a expliqué qu'il avait critiqué les dirigeants de la GFA pour ce qu'il considérait comme un mauvais traitement des joueurs. Sa critique franche n'a pas été accueillie favorablement par le comité de gestion de la GFA.

« J'ai été exclu de l'équipe nationale et de Schalke dans la même saison. Nous avons eu une réunion et je les ai critiqués en disant qu'ils ne pouvaient pas nous traiter de la sorte parce que nous savons combien ils gagnent et qu'ils devraient investir dans l'organisation [et] donner aux joueurs l'argent qu'ils méritent. », se souvient Boateng.

« Ils n'ont pas apprécié et m'ont mis à la porte », a-t-il poursuivi, ajoutant qu'il avait reçu une lettre sous sa porte à 6 heures du matin le jour du match crucial contre le Portugal. La lettre lui demandait de quitter l'hôtel de l'équipe dans les 15 minutes et de rendre ses cartes, ce qui mettait officiellement fin à sa participation au tournoi.

L'ancien joueur de Hertha Berlin a affirmé qu'en dépit de ses actions en faveur de l'intérêt de l'équipe, ses coéquipiers ne lui ont pas manifesté leur soutien. Il a déclaré : « Personne ne [s'est exprimé]. Je ne me battais pas pour moi. Je me battais pour l'équipe. Je les ai vus en sortant avec mes bagages, et c'était le pire moment. J'ai dit à [Muntari] que la vraie équipe dirait 'nous ne jouons pas tous' ».

Le Ghana a ensuite perdu le match crucial contre le Portugal (2-1), quittant finalement la Coupe du monde 2014 en phase de groupes avec un seul point.