Maroc: Quatre conventions pour développer la coopération technique dans le domaine des céréales

Quatre conventions de partenariat ont été signées, mercredi à Casablanca, dans l'objectif de développer la coopération technique dans le domaine des céréales, ainsi que de la formation et l'enseignement des métiers de la boulangerie, et ce en marge de la 9ème édition du Salon international des industries céréalières "Grain et Milling Expo".

Paraphée par Abdelkader Alaoui, président de la Fédération nationale de la minoterie (FNM) et le groupe Bühler, société de droit suisse établie à Uzwil, représenté par Samuel Schaer, la première convention vise à établir une collaboration entre le groupe Bühler et l'Institut de formation en industrie meunière (IFIM) afin de fournir des formations et des enseignements au public cible à Casablanca, et améliorer ainsi leurs compétences et leurs connaissances dans de multiples domaines.

Il s'agit du stockage et de la manutention de grains, de la mouture du blé, de la production d'alimentation animale et des solutions d'automatisation et digitales, rapporte la MAP.

La seconde convention a été signée entre "U.S. Wheat Associates", dénommée "USW", représentée par Ian Flagg et la FNM.

Elle a pour objectif de renforcer le partenariat, en élargissant le champ d'action de l'USW et de la FNM, ainsi que le développement de la capacité d'accueil du Centre marocain de formation en meunerie.

A cela s'ajoute une convention dans le domaine du commerce et de la transformation des céréales signée entre "Agriculture and horticulture development boardUnited Kingdom" (AHDB), représentée par David Bell, et la FNM.

Cette convention vise à promouvoir la coopération, les initiatives conjointes et l'échange de connaissances dans le domaine du commerce et de la transformation des céréales ainsi qu'à renforcer le secteur du commerce et de la transformation des céréales.

S'agissant de la dernière convention, elle a porté sur la définition des relations entre la FNM et l'Association Intercéréales, représentée par Philippe Heusele, pour la conduite d'un programme d'échanges et de coopération techniques dans le domaine des céréales.

Cette convention s'inscrit dans la continuité des protocoles d'accord actuellement en place entre la FNM et France Export Céréales, depuis 2004, suite à la fusion-absorption en 2021 de France Export Céréales avec Intercéréales.