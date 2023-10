Maroc: Coup d'envoi à Casablanca du Salon international des industries céréalières

Plus de 100 exposants venus de 40 pays participent à l'édition 2023

Le Salon international des industries céréalières "Grain et Milling Expo" a ouvert ses portes, mercredi à Casablanca, dans le cadre de sa 9ème édition, avec la participation de plus de 100 exposants venus de 40 pays.

Initié sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, cet évènement se veut un lieu de rencontre des principaux acteurs de l'industrie céréalière, tels que les minoteries, les équipementiers, les fournisseurs de technologies, les chercheurs et les experts du secteur.

Placé sous le thème "La souveraineté alimentaire : Cas des céréales", avec les Etats-Unis comme pays invité d'honneur, ce Salon constitue une plateforme unique pour les professionnels afin de discuter des enjeux actuels et futurs, d'échanger des idées novatrices et de présenter les dernières avancées technologiques, rapporte la MAP.

Ce thème vise à mettre en lumière l'importance stratégique des céréales dans la sécurité alimentaire nationale, à travers des conférences, des ateliers et des tables rondes, où seront abordés des sujets clés tels que l'agriculture durable, la chaîne logistique d'approvisionnement, les innovations technologiques, la sécurité alimentaire, la qualité des produits et les pratiques agricoles.

Cette manifestation de deux jours "constitue l'occasion pour les professionnels du secteur de s'enquérir des actualités et des avancées du secteur meunier et céréalier", a indiqué Mohammed Sadiki, ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts.

Le programme "Génération Green" accorde une place importante au secteur de la minoterie, a-t-il souligné, notant qu'un contrat-programme doté d'une enveloppe de 7 milliards de dirhams (MMDH) et visant la valorisation des produits et l'accroissement de la productivité a été signé.

Il a, par ailleurs, rappelé le défi de l'irrigation complémentaire d'un million d'hectares afin d'assurer la continuité de la production et sécuriser une production annuelle autour de 90 millions de quintaux.

De son côté, Chakib Alj, président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), a fait savoir que le secteur de la minoterie industrielle a démontré, pendant les crises successives (Covid-19 et inflation), sa résilience et sa grande contribution à la souveraineté alimentaire du Royaume.

Et de poursuivre que la maîtrise de l'amont agricole, via le renforcement des capacités de stockage et le stockage stratégique, ainsi que l'investissement dans la recherche et le développement et la poursuite du développement du capital humain du secteur, constituent des leviers pour le développement de ce secteur centenaire.

Pour sa part, Abdelkader Alaoui, président de la Fédération nationale de la minoterie (FNM) a indiqué que grâce au partenariat noué avec les Etats-Unis en 1987, l'école de meunerie a vu le jour et compte aujourd'hui plus de 500 lauréats.

"Nous avons lancé également le challenge millenium qui est financé par MCA-Morocco. Il s'agit d'un projet d'école de boulangerie-pâtisserie et confiserie", a-t-il dit, soulignant que le Maroc continue de recevoir des stagiaires en provenance de différents pays afin de les former.

Initié par la Fédération nationale de la minoterie, le Salon, qui s'étend sur une superficie de 4.000 m2, a connu la participation de représentants d'organismes internationaux, de professionnels du secteur des industries céréalières, des patrons décideurs, des cadres supérieurs spécialisés dans le stockage, la transformation et le contrôle.

La Fédération nationale de la minoterie représente le secteur de la minoterie industrielle, acteur important du développement économique et garant de la sécurité alimentaire du pays.

Principaux chiffres du secteur meunier au Maroc

Voici les principaux chiffres du secteur meunier au Maroc à fin 2022, selon la Fédération nationale de la minoterie (FNM) :

Effectif :

Le nombre des moulins en activité a atteint, fin 2022, 148 unités dont :

- 121 minoteries industrielles de blé tendre

- 16 semouleries;

- 11 orgeries.

Capacité d'écrasement :

- La capacité d'écrasement des minoteries industrielles en activité a atteint à fin 2022, 9,8 Mt/an, dédiée principalement au blé tendre (9,2 Mt/ an), le reste est partagé entre le blé dur et l'orge.

- 47% de la capacité d'écrasement de blé tendre est installée à Casablanca-Settat et Fès-Meknès.

- 95% de la capacité d'écrasement de blé dur est principalement implantée dans les zones de proximité du port de Casablanca.

- Celle de l'orge est située dans les régions de Casablanca-Settat et Marrakech-Safi (+79%)

Capacité de stockage des céréales et produits finis :

- La capacité de stockage des céréales chez les minoteries actives est de 1,2 million de tonnes sous forme de silos.

- La capacité de stockage des produits (vrac et emballés) est d'environ 272.000 tonnes.