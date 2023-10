Afrique de l'Est: Organisation des Assemblées annuelles en 2024 - La BAD et le gouvernement du Kenya signent un accord

Le gouvernement du Kenya et le Groupe de la Banque africaine de développement (Bad) ont signé, ce 6 octobre 2023, un protocole d'accord pour accueillir les Assemblées annuelles 2024 du Groupe de la Banque au Kenya, pays d'Afrique de l'Est.

Selon un communiqué de presse, l'événement, qui comprend la tenue de la 59e Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement et de la 50e Assemblée du Fonds africain de développement - le guichet concessionnel du groupe de la banque pour les pays à faible revenu - se tiendront du 27 au 31 mai 2024 à Nairobi, la capitale du Kenya.

Les Assemblées annuelles, qui constituent chaque année le plus grand événement statutaire du Groupe de la Banque, sont l'occasion, pour ses Conseils des gouverneurs et sa direction, de passer en revue les activités de l'institution au cours de l'année précédente et d'adopter des résolutions sur des décisions clés visant à faire avancer les programmes de développement en Afrique.

Les réunions de 2024 permettront également aux dirigeants de discuter des progrès réalisés en matière de développement socioéconomique de l'Afrique.

Le secrétaire d'État au Trésor et à la Planification nationale du Kenya, Njuguna Ndung'u, président en exercice du Conseil des gouverneurs de la Banque, a signé le protocole d'accord au nom de son pays. Le secrétaire général du Groupe de la Banque africaine de développement, Vincent O. Nmehielle, a signé au nom de l'institution.

%

Environ 4 000 participants sont attendus aux Assemblées annuelles 2024 du Groupe de la Banque : les gouverneurs et administrateurs de l'institution, les représentants des partenaires du développement, des institutions universitaires et de recherche, de la société civile, des secteurs public et privé, ainsi que les membres de la direction et le personnel de la Banque.

« Le gouvernement du Kenya est pleinement engagé et dévoué à soutenir la vision et la stratégie de la Banque africaine de développement, en particulier dans la préparation des Assemblées annuelles 2024 », a déclaré Njuguna Ndung'u à l'occasion de la signature du protocole d'accord.

« Nous sommes très satisfaits de l'état d'avancement des préparatifs des Assemblées annuelles 2024 et souhaitons faire part de notre sincère reconnaissance au gouvernement du Kenya pour l'hospitalité accordée à l'équipe de la Banque lors de cette première mission préparatoire », a souligné, pour sa part, Vincent O. Nmehielle, ajoutant que la signature du protocole d'accord ouvrait la voie à la planification de l'événement.

La même source informe que la valeur du portefeuille de la Banque au Kenya a grimpé de 37,2% au cours des cinq dernières années, passant de 2,88 milliards de dollars en 2018 à près de 4 milliards de dollars en septembre 2023, a-t-il noté.

Le Groupe de la Banque africaine de développement, dont le Kenya est un membre fondateur, a investi dans le pays depuis 1964. Le 30 septembre 2023, le portefeuille de l'institution, d'environ 3,98 milliards de dollars, comprenait 51 opérations, dont 37 souveraines et 14 non souveraines, réparties dans les secteurs du transport, de l'eau et de l'assainissement, de l'énergie, de la finance, de l'agriculture, du social et du multisectoriel, de la gouvernance.

« Cela témoigne des liens étroits qui unissent le Kenya et la Banque, à l'instar de l'intérêt manifesté par le Kenya pour accueillir les Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement et du Fonds africain de développement en 2024 », a salué M. Nhemielle.