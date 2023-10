Sénégal: Saly - Des journalistes et communicants de la banlieue outillés sur la gestion des déchets solides

Saly — Des journalistes membres d'associations de presse basés dans les départements de Pikine, Guédiawaye, Keur Massar et Rufisque (banlieue de Dakar) prennent part depuis ce vendredi à une session de renforcement de capacités sur la gestion des déchets solides, à l'initiative du Projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides au Sénégal.

« On produit des déchets solides. On vit avec les déchets solides. Il est important que tous s'engagent dans ce grand chantier de la gestion de ces déchets. Et la communication nous permettra d'atteindre cet objectif », a déclaré le directeur du PROMOGED, Ibrahima Diagne.

Il intervenait à l'ouverture de cette rencontre de deux jours, dont l'objectif est de partager avec les membres du Cercle des associations de journalistes et communicants en banlieue (de Dakar), des concepts clés de la terminologie de la gestion des déchets solides.

« Il est pour nous important de s'engager dans ce chantier de gestion des déchets solides et la communication nous permettra d'atteindre cet objectif », a indiqué le directeur du projet de Promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides au Sénégal.

Il estime qu'une bonne compréhension des concepts "permettra à tous de mieux comprendre pour bien agir ».

« On ne peut pas parler d'une chose qu'on ignore. On ne peut traiter d'un sujet sans le comprendre, en ignorant son vocabulaire, ses concepts qui sont nécessaires pour sa bonne compréhension. Donc, bien comprendre notre sujet, nous permettra de mieux le traiter », a pour sa part indiqué le journaliste Talo Ba, au nom des participants.

Le Sénégal, avec le soutien de la Banque mondiale, de l'Agence française de développement, de l'Agence espagnole pour la coopération internationale et de la Banque européenne d'investissement, a initié la 2ème phase du Programme national de gestion des déchets (PNGD), à travers le Promoged, rappelle un document remis à la presse.

Ce projet vient compléter les acquis du Projet de gestion des déchets solides urbains. Cette 2ème phase cible spécifiquement le pôle Dakar, avec un vaste programme de mise en place d'infrastructures dans les pôles de gestion des déchets (pôle Dakar, pôle Thiès, pôle Saint-Louis (régions de Saint-Louis et Matam) et le pôle Casamance (régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda).