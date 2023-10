Afrique: La Coupe du monde 2030 au Maroc, 'une aubaine pour les sélections africaines' (Spécialistes sénégalais)

Dakar — L'attribution de la Coupe du monde de football 2030 au trio Maroc-Espagne-Portugal est bien appréciée par les acteurs du sport au Sénégal qui y voient une opportunité pour le continent et "une aubaine pour les sélections africaines".

"C'est une bonne nouvelle et une aubaine pour le football africain. Le fait que le Maroc puisse abriter des matchs de cette Coupe du monde est une opportunité pour les équipes africaines ", a dit, dans une déclaration à la MAP, le président de l'Association nationale des entraîneurs de football du Sénégal, Badara Sarr.

Pour M. Sarr, "le Maroc a des infrastructures de haut niveau qui vont abriter la CAN 2025 et ensuite accueillir la Coupe du monde 2030. C'est d'autant plus mérité que les Lions de l'Atlas avaient atteint les demi-finales de la dernière coupe du monde" , disputée au Qatar.

" Je pense qu'il n'y a plus de complexe à se faire, puisque nos joueurs évoluent dans les meilleurs championnats du monde. Si la FIFA décide d'octroyer l'organisation de la Coupe du monde à un pays africain, c'est que les conditions sont réunies ", souligne-t-il.

Le technicien sénégalais estime que " c'est l'expérience et la bonne préparation qui faisaient la différence. Mais les pays africains ont beaucoup progressé à ce niveau. Cette Coupe du monde au Maroc sera l'occasion pour les pays africains de briser le plafond de verre et de traiter d'égal à égal avec les autres nations du football mondial".

De son côté, le président de l'Association nationale de la presse sportive sénégalaise (ANPS), Abdoulaye Thiam, a salué la détermination des autorités marocaines à obtenir le droit d'organiser cette Coupe du Monde après plusieurs candidatures.

" Je suis très heureux de cette attribution de la coupe du Monde 2030 au Maroc, à l'Espagne et au Portugal", se réjouit M. Abdoulaye Thiam.

Le président de l'ANPS note qu' "au plan des infrastructures sportives, hôtelières, de la mobilité, entre autres, le Maroc n'a plus rien à prouver. Tout le monde sait que le Royaume était prêt depuis longtemps pour l'organisation de la Coupe du monde ".

" Je suis très fier en tant qu'africain de voir la Coupe du monde revenir sur notre continent, après celle de 2010 organisée par l'Afrique du Sud. C'est important que ça coïncide avec le centenaire de la Coupe du Monde qui a démarré en 1930 ", lance-t-il.

Abdoulaye Thiam y voit d'ailleurs "tout un symbole que la coupe du monde soit organisée sur notre continent, particulièrement au Maroc. C'est l'un des pays les plus importants dans le développement du football et du sport africain en général " .

Le journaliste sportif dit, en outre, espérer que dans la répartition des villes devant abriter cette compétition à 48 sélections, qu'il y ait le maximum de villes marocaines.

" Ce serait bien que la finale s'organise à Rabat, d'autant plus que le match d'ouverture va se jouer à Montevideo en Uruguay où s'est déroulé la première édition de la Coupe du monde de football en 1930 ", relève M. Thiam qui est également le président de l'Association internationale de la presse sportive africaine.

" Je félicite et encourage le peuple marocain et ses dirigeants pour l'abnégation et la détermination dont ils ont fait montre. Ils ne se

sont jamais découragés, malgré les nombreuses tentatives qui n'ont pas marché ", souligne le journaliste sénégalais.

« J'espère que la Confédération africaine de football CAF va peser de tout son poids pour imposer à la FIFA le principe de rotation. De ce fait, dans le court ou long terme, la Coupe du monde puisse revenir chez nous et que ce soit le Maroc et un autre pays africain qui la coorganise" , affirme encore le président de l'ANPS.