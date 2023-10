Maroc: Préfecture de Marrakech - Lancement de l'opération d'octroi de la 1ère tranche de l'aide mensuelle d'urgence aux sinistrés du séisme

Marrakech — L'opération d'octroi de la première tranche de l'aide mensuelle d'urgence aux sinistrés du séisme du 08 septembre dernier, a été lancée, vendredi, au niveau de la préfecture de Marrakech.

Cette opération qui intervient en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, s'est déroulée en présence des représentants des autorités locales et de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG).

Consistant en l'octroi d'aide d'urgence fixée à un montant de 2.500 DH par mois pendant une année, au profit des familles dont les logements se sont partiellement ou totalement effondrés, cette opération est supervisée par La Caisse Nationale de Retraites et d'Assurances (CNRA) relevant de la CDG.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, le directeur du Pôle Solidarité et Allocations, Branche Épargne- Prévoyance de la CDG, Moustapha N'Ait Ouhm, a souligné que la Caisse a procédé, en coordination avec les ministères concernés, à l'adoption de toutes les mesures techniques et logistiques visant à garantir la réussite de cette opération, qui se déroule dans d'excellentes conditions.

"L'octroi de cette aide d'urgence, qui se poursuivra jusqu'au 16 octobre, est assuré en partenariat avec les établissements de transferts d'argent agrées afin de permettre aux familles sinistrées qui répondent à toutes les conditions requises, de s'orienter vers l'Agence la plus proche relevant de ces établissements, pour le retrait de cette aide après avoir reçu un SMS via leurs téléphones portables", a-t-il expliqué.

M. N'Ait Ouhm a fait observer que la CDG a mis en place plusieurs mécanismes à la disposition des bénéficiaires, dont des unités mobiles pour l'orientation dans les zones sinistrées, outre un centre d'appel et un numéro spécial via l'application WhatsApp, dédiés à orienter et à répondre à toutes les questions des personnes concernées.

Dans des déclarations similaires, des bénéficiaires de cette aide ont exprimé leurs profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la Haute Sollicitude, dont le Souverain ne cesse d'entourer les zones touchées par le séisme, mettant en relief les efforts consentis par les autorités locales et l'ensemble des intervenants pour apporter l'aide, les secours et et le soutien aux sinistrés, et pour superviser l'opération de recensement des logements touchés par cette catastrophe naturelle.

A rappeler qu'en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, il a été décidé de démarrer l'opération d'octroi des aides d'urgence fixées à 2.500 Dirhams mensuels pendant une année, au profit des familles dont les logements se sont partiellement ou totalement effondrés, et ce, à compter du 6 au 16 octobre courant.

Les familles affectées par le séisme, qui n'auraient pas perçu les aides financières durant la période précitée, auront la possibilité de présenter des doléances à ce sujet auprès des commissions provinciales concernées en vue de les examiner et de statuer à leur propos.