Seychelles: Tourisme - de plus en plus de compagnies aériennes augmentent la fréquence de leurs vols vers les îles Seychelles

Les Seychelles deviennent de plus en plus accessibles aux visiteurs d'autres régions du monde grâce à une augmentation des connexions aériennes et de la fréquence des vols, a déclaré Tourism Seychelles, la branche marketing du département du tourisme.

Samedi dernier, Condor Airlines a repris ses vols saisonniers vers les Seychelles avec un nouvel avion innovant, l'Airbus A330Neo-900. La compagnie aérienne charter relie directement les Seychelles à Francfort en Allemagne.

Condor opérera un vol direct hebdomadaire améliorant la connexion entre l'Allemagne et les Seychelles et du 21 novembre au 12 mars 2024, il ajoutera un vol hebdomadaire supplémentaire à la route.

Edelweiss Airline, la célèbre compagnie de loisirs suisse, a également repris ses activités avec un vol direct hebdomadaire de Zurich vers les Seychelles.

Un autre transporteur européen, Turkish Airlines, assurera fin octobre trois vols hebdomadaires reliant les Seychelles à Istanbul.

Ethiopian Airlines, l'un des principaux transporteurs africains, s'apprête à augmenter la fréquence de ses vols vers les Seychelles à deux vols quotidiens en octobre, offrant davantage d'options aux voyageurs de diverses régions du monde, y compris du continent africain.

Emirates reste le principal transporteur pour les voyageurs vers les Seychelles, assurant actuellement sept vols hebdomadaires et reprenant ses deux vols quotidiens à partir d'octobre.

Parallèlement, Aeroflot, la compagnie aérienne nationale russe, augmentera la fréquence des vols vers les Seychelles à partir du 16 octobre. La compagnie aérienne proposera trois vols hebdomadaires reliant directement Moscou aux Seychelles, garantissant ainsi que ce pays d'Europe de l'Est reste l'un des principaux marchés émetteurs de l'île.

Les nouvelles liaisons aériennes devraient augmenter le nombre d'arrivées de visiteurs aux Seychelles au quatrième trimestre.

La directrice générale du marketing de destination, Bernadette Willemin, a déclaré : « Cela nous fait grand plaisir d'assister à l'augmentation du nombre de liaisons aériennes entre les Seychelles et des marchés cruciaux. Les îles Seychelles ont toujours été connues pour leur beauté naturelle inégalée et leur culture dynamique et avec ces nouvelles connexions, nous sommes impatients d'accueillir des voyageurs du monde entier pour découvrir notre paradis unique.

Les chiffres publiés par le Bureau national des statistiques le 7 septembre montrent qu'un total de 28 177 visiteurs sont arrivés aux Seychelles en août 2023, ce qui représente une diminution de 4 pour cent par rapport à août 2022. Cependant, les chiffres cumulatifs de l'année montrent que 229 205 visiteurs ont débarqué aux. Seychelles contre 216 777 sur la même période en 2022.

Le tourisme est le principal contributeur à l'économie des Seychelles, un archipel de l'ouest de l'océan Indien.

Les Seychelles sont actuellement desservies par cinq compagnies aériennes supplémentaires : Air Seychelles, Qatar Airways, Etihad Airways, Air Austral et Kenya Airways.