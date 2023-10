Sénégal: Rentrée scolaire 2023-2024 - « Ubbi tey Jang tey » à géométrie variable

La première cloche de la réouverture des classes a retenti hier, jeudi 05 octobre, tirant du coup les rideaux sur les vacances scolaires. Instituée par le ministère de l'Education nationale, la rentrée scolaire pour ce jeudi 05 octobre est bien effective dans certaines écoles, principalement celles du privé déjà en train de dispenser des apprentissages. Dans d'autres écoles par contre, surtout celles publiques, ce n'est pas vraiment la rentrée en tant que telle mais une journée inscription, prise de contacts et retrouvailles.

Il est 10 heures tapantes sous la chaleur du soleil à l'école préscolaire et élémentaire Saint Pierre Julien Eymard, certains élèves accompagnés de leurs parents sont venus s'inscrire, d'autres déjà inscrits ont commencé. Devant un stand de glace, un groupe d'enfants célèbre ses retrouvailles avec des accolades, un sourire béat sur le visage. On remarque le bonheur de revoir les camarades à des kilomètres.

Le constat est que dans cette école, la reprise est effective et dans les salles de classe du préscolaire, on voit déjà les enseignants bien investis dans les cours avec des élèves tirés à quatre épingles. Alors que les filles sont bien coiffées et habillées de leurs plus beaux vêtements pour ce premier jour, les garçons ne sont pas non plus en reste donnant l'impression que cette première journée de rentrée est plus un concours de mode qu'autre chose.

Au lycée Maurice Delafosse, l'ambiance est au rendez-vous pour cette journée du 05 octobre : les élèves tout aussi bien habillés et contents de retrouver leurs amis, affichent aussi un visage heureux. On sent qu'ils n'ont pas encore fini de profiter des vacances mais dans ce lycée, les cours ont déjà débuté pour certains. À l'heure de la pause qui coïncide aussi avec la fin des cours pour certains, la cour de l'école se remplit de jeunes élèves criant de gauche à droite et se faisant des câlins.

« C'est le début de la rentrée, on sait qu'on va juste faire un cours ou deux dans la journée car il y a des professeurs qui sont impatients. Voilà pourquoi on est heureux de reprendre. Il y a aussi la joie de revoir nos camarades qu'on n'avait pas revus depuis des mois, on a pris le soin de bien nous habiller et nous faire de nouvelles têtes », nous dit une élève croisée au kiosque de sandwich.

Cet élève de terminale qui a déjà commencé les cours explique pour sa part que « les autres qui prennent cette première journée à la légère ne sont pas conscients de ce qui les attend. Si on n'est pas concentré sur l'essentiel qui est de suivre les cours et non courir dans l'école pour des retrouvailles, on va se retrouver perdu au milieu de l'année. C'est bon de revoir les camarades mais juste les salamalecs de base suffisent.

C'est exagéré de se faire des câlins en plein cours comme si on n'allait pas se voir à la sortie » dit-il. Tout comme à l'école Saint Pierre, on remarque qu'ici aussi, la direction est débordée par la présence des élèves et parents d'élèves venus inscrire leurs enfants ou prendre des renseignements. Les professeurs aussi ayant déjà commencé à dispenser les cours sont inaccessibles pour la plupart.

À l'angle opposé de ces deux écoles, on a les écoles élémentaires Manguiers I et II qui eux aussi ont commencé les cours mais dans des conditions assez difficiles. Les salles de classe de ces écoles sont cernées par l'eau stagnante des pluies. On remarque un système d'évacuation qui débouche directement sur la route qui mène vers Sahm. Les moustiques font la fête dans la cour de ces écoles, ce qui n'est pas très rassurant. Les élèves qui ont déjà commencé sont obligés de faire des détours pour atteindre les salles de classe. Marcher dans la cour de l'école Manguier II donne l'impression qu'on est sur du sable mouvant, tant l'humidité du sol est inconfortable pour les pieds. Mais rentrée des classes obligeant, les potaches sont obligés de faire avec.

Hier, jeudi 05 octobre, a été la grande rentrée des classes à l'école Sacré Coeur. Il est huit heures ; parents et élèves étaient venus nombreux répondre à l'appel de l'école et en profiter pour faire les inscriptions. C'était la grande ambiance, la cour de l'école est pleine, on est en pleines retrouvailles de part et d'autre entre élèves et professeurs. Aïssatou Dial, une apprenante, relève : « j'ai hâte de retrouver mes amies et pouvoir être ensemble.

Et j'espère que nous allons dérouler avec eux cette nouvelle année scolaire». « Dans cet établissement aujourd'hui, c'est juste pour faire une prise de contact et les cours débuteront demain à 8h précises », nous fait savoir le directeur Frère Luc Brunette. Et Christian Wally Diafate, Professeur d'Anglais, de le conforter : « Même si des menaces planent sur le déroulement des enseignements en raison des élections qui se profilent, l'académie scolaire a déjà mis en place les dispositions nécessaires pour un bon déroulement qui n'affectera pas les enseignements dans cette école».