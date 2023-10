Sénégal: Il n'existe pas d'alternative à la 'culture du travail', selon Samba Sy

Dakar — Le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions, Samba Sy, a invité les employés et les employeurs, vendredi, à Dakar, à promouvoir la "culture du travail", à laquelle il n'est pas possible à ses yeux de trouver une alternative.

"Il n'y a aucun secret, aucune alternative à la culture du travail", a soutenu M. Sy lors d'une concertation organisée par le Conseil national du patronat (CNP) sur le thème : "La gestion du contentieux social en milieu professionnel".

Samba Sy a aussi lancé un appel à "la préservation de la justice sociale" dans les entreprises.

"Ce Sénégal, il faut continuer à le bâtir, il faut en amplifier les réalisations, il faut le protéger des sombres menaces dont on voit les effets ravageurs non loin de nous et au quotidien", a ajouté M. Sy. De même a-t-il demandé à ses compatriotes de "s'employer à transmettre le Sénégal aux prochaines générations en meilleur état que celui dans lequel [ils l'ont] reçu de [leurs] prédécesseurs".

"Ce forum est un baromètre objectif et pertinent de l'appropriation, par les partenaires sociaux, des orientations de nos politiques publiques" en matière de travail, a-t-il dit de la concertation organisée par le CNP.

Samba Sy souhaite que les travailleurs et les employeurs fassent du dialogue social "un moteur de stabilité économique et sociale", ce qui, à ses yeux, va engendrer "une paix sociale durable"."Une bonne gestion des contentieux sociaux permet à toute entreprise d'atteindre ses objectifs de croissance ou de restructuration, par une meilleure compréhension et une analyse des relations interprofessionnelles", a souligné Meïssa Fall, le vice-président de la commission technique chargée du dialogue social et des normes du travail au CNP.

Innocence Ntap, la présidente du Haut Conseil du dialogue social, estime que le forum organisé par le CNP est "une opportunité pour les acteurs du monde du travail de faire un diagnostic sans complaisance de la problématique et des enjeux du traitement des conflits en milieu professionnel".

"La paix et la stabilité sociale constituent la base de la productivité, de la compétitivité et de la croissance de l'entreprise, celles de l'épanouissement des travailleurs et de l'amélioration de leur pouvoir d'achat également", a-t-elle souligné.