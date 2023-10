Sénégal: Tambacounda - Des fournitures scolaires d'une valeur de 20 millions FCFA remises aux écoles de la commune

Tambacounda — Le maire de Tambacounda (est), Papa Banda Dièye, a remis vendredi un lot de fournitures scolaires d'une valeur de 20 millions de francs CFA aux trente écoles primaires de la commune, a constaté l'APS.

"Aujourd'hui, on a débloqué 20 millions de FCFA pour accompagner les 30 écoles de la ville, pour un effectif total d'environ 25.000 élèves", a indiqué le maire de la commune, lors de la cérémonie de remise des fournitures scolaires.

M. Dièye a précisé que tous les élèves de l'élémentaire auront 5 cahiers dont 2 de 100 pages, un cahier de 200 pages, un cahier de 48 pages et un cahier de 32 pages. En plus, a-t-il ajouté, chaque établissement aura 2 cartons de rames de papier et des cartons de craies.

Cette année, "en plus de la commission éducation de la municipalité, il y aura des parents d'élèves, des directeurs d'écoles pour assurer une bonne transparence de la distribution" des fournitures scolaires, a assuré le maire.

« Le constat que nous avons fait des 30 établissements scolaires est qu'aujourd'hui on ne peut pas citer deux établissements qui n'ont aucun problème actuellement", a déploré Papa Banda Dièye.

Selon l'édile, tous les 30 établissements de la commune de Tambacounda méritent d'être réhabilités. « Il y a même des nids de poules au niveau des salles de classe, les tables bancs sont vétustes ou en mauvais état, et sont en quantité insuffisante", a-t-il encore déploré.

Il a souligné que la municipalité travaille à créer un environnement sain pour les élèves, en réhabilitant les écoles, certaines classes et en leur dotant de tables bancs mais également en construisant des classes, des murs de clôture des écoles.

« Depuis notre arrivée à la tête de la municipalité, on a pu réaliser 6 salles de classe avec l'aide des partenaires (...) nous allons construire 4 salles de classe et 4 murs de clôture, sans compter les factures d'eau et d'électricité de tous les établissements primaires de la commune, pour un coût global estimé à 230 millions de francs dans le cadre de l'investissement de l'équipe municipale », a détaillé Papa B. Dièye.