Afrique de l'Est: Les kényans saluent le festival Irrecha comme un symbole d'unité entre les peuples

<strong>Addis Ababa — Les Kényans venus participer au festival Irrecha de cette année ont déclaré que cet événement était un symbole d'unité entre les peuples et qu'il stimulait le tourisme.

Le Kenyan Yussuf Tusse a déclaré à l'ENA que son pays partageait cette culture et que l'Irrecha était célébrée dans trois comtés et communautés.

Selon lui, l'Irrecha n'est pas seulement célébrée en Éthiopie. "Elle est devenue un événement régional, africain et mondial.

Nous pouvons faire progresser cet événement en le commercialisant en tant qu'attraction touristique, a-t-il noté, ajoutant que "si nous pensons de cette manière, cela peut certainement propulser l'afflux de touristes du village mondial en Éthiopie".

M. Tusse a déclaré que l'Éthiopie peut être un bon ambassadeur pour l'Afrique, et pas seulement pour elle-même, parce qu'il y a tant de communautés aux cultures diverses en Éthiopie et que c'est l'un des pays les plus peuplés d'Afrique.

Cela signifie qu'il y a un énorme potentiel ici, a déclaré le Kényan, ajoutant que je pense en termes de conservation, de faune, de commerce et de tourisme, et que ce pays a beaucoup à offrir au monde.

"Je veux lancer un défi aux dirigeants et à la communauté : l'Éthiopie ne s'est pas suffisamment commercialisée. Pour quelque raison que ce soit, il est temps que l'Éthiopie parle plus fort qu'elle-même afin que le monde puisse entendre et voir le vert, le paysage et la beauté qu'elle possède.

%

Il a également souligné que l'Éthiopie doit parler et montrer au monde ce qu'elle a en termes de diversité culturelle, de nourriture et d'attractions touristiques afin de les commercialiser dans le monde entier.

Le Kényan a également fait remarquer que son pays et l'Éthiopie partagent des relations historiques depuis Haile Sellasie et que ces relations durent depuis des générations ; nous demandons que ces relations soient encore renforcées pour la prospérité de nos pays, de nos nations et de nos nationalités.

Son compatriote kenyan Tuqa Jirmo a quant à lui déclaré qu'il était très heureux de se joindre à ses frères et sœurs pour célébrer l'Irrecha.

Cette tradition est très importante pour unifier les gens et célébrer le festival, a-t-il déclaré, ajoutant que le monde entier peut venir et apprendre de cet événement important.

M. Jirmo a insisté sur la nécessité d'étendre ce festival et de le promouvoir davantage pour toucher un plus grand nombre de personnes, afin qu'elles viennent le célébrer.