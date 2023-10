Afrique de l'Est: Discussions sur les opportunités commerciales et économiques entre l'Éthiopie et le Kazakhstan

<strong>Addis Ababa — Les projets d'expansion du commerce de l'Éthiopie avec le Kazakhstan et avec les pays d'Asie centrale dans le cadre de la politique économique du gouvernement ont été discutés lors d'un séminaire organisé par l'ambassade du Kazakhstan à Addis-Abeba.

Le ministre du commerce et de l'intégration régionale, Gebremeskel Chala, et le président de la commission permanente des relations extérieures et des affaires de la paix de la Chambre des représentants du peuple, Dima Negewo, ont assisté à l'événement.

Le président du conseil d'administration du Centre pour l'investissement et le réseautage en Éthiopie et ancien président de l'Éthiopie, Mulatu Teshome, le directeur général du département des affaires du Moyen-Orient, de l'Asie et du Pacifique du ministère éthiopien des affaires étrangères, l'ambassadeur Gebeyehu Ganga, et la direction de la compagnie aérienne Ethiopian Airlines ont participé à la réunion.

En outre, des dirigeants de grandes entreprises éthiopiennes intéressées par le développement du commerce bilatéral et de la coopération en matière d'investissement avec le Kazakhstan, y compris l'importation de marchandises du Kazakhstan vers les pays africains, et l'exportation de café éthiopien, d'épices, de fleurs et d'autres marchandises vers le Kazakhstan et les marchés d'Asie centrale, étaient également présents.

%

Au cours de l'événement, des informations ont été fournies sur la politique du Kazakhstan en matière de coopération avec les organisations internationales et régionales dans le domaine du commerce et de l'investissement.

Le ministre du Commerce et de l'Intégration régionale, Gebremeskel Chala, a souligné les tendances positives du commerce entre les deux pays et a insisté sur la volonté du gouvernement de promouvoir les affaires afin d'élargir les liens économiques avec le Kazakhstan.

L'ancien président du pays, Mulatu Teshome, actuellement à la tête du Centre pour l'investissement et le réseautage en Éthiopie, a résumé les résultats de sa visite au Kazakhstan, a noté la productivité des réunions des entreprises éthiopiennes avec les partenaires kazakhs et a exprimé sa confiance dans la poursuite d'une coopération fructueuse entre les structures d'affaires des deux pays.

L'ambassadeur du Kazakhstan, Barlybay Sadykov, a présenté aux participants du séminaire les principales orientations des réformes économiques annoncées dans le discours annuel du président Kassym-Jomart Tokayev daté de septembre 2023.

Les participants au séminaire ont exprimé leur vif intérêt pour la coopération en matière de commerce et d'investissement avec le Kazakhstan et l'ouverture de coentreprises dans les secteurs prioritaires de l'économie, selon le Kazakhstan.

Ils ont également échangé des plans pour la mise en œuvre des accords conclus à la suite de la visite de la délégation commerciale éthiopienne au Kazakhstan en juin de cette année et du deuxième cycle de consultations politiques au niveau des vice-ministres des affaires étrangères des deux pays, qui s'est tenu à Astana en juillet 2023.