Afrique: L'expansion des BRICS permet à l'Éthiopie d'approfondir sa coopération économique avec les marchés émergents

<strong>Addis Ababa — L'entrée de l'Éthiopie dans les BRICS approfondira sa coopération économique avec les marchés émergents du monde, a déclaré l'ambassadeur d'Éthiopie au Pakistan, Jemal Beker.

Lors d'une table ronde sur le thème "Expanding BRICS and the New Alignments", à Islamabad, l'ambassadeur a souligné que l'expansion des BRICS serait déterminante pour le plan de développement décennal de l'Éthiopie, en accord avec les réformes économiques lancées par le Premier ministre Abiy Ahmed.

Il a ajouté que l'Éthiopie, qui compte la deuxième plus grande population d'Afrique, était devenue l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde, maintenant un taux de croissance moyen impressionnant depuis plusieurs années.

L'ambassadeur a souligné que l'entrée de l'Éthiopie dans les BRICS ouvrirait de nouvelles voies pour accroître les échanges commerciaux, les investissements directs étrangers et les possibilités de transfert de technologie, de partage des connaissances et de développement des infrastructures.

Il a souligné l'engagement de l'Éthiopie à diversifier ses exportations dans des secteurs clés tels que l'agriculture et l'agro-industrie, l'industrie manufacturière, l'exploitation minière, le tourisme et les technologies de l'information et de la communication.

"Avec l'arrivée de nouveaux membres comme l'Arabie saoudite, l'Iran et d'autres, les BRICS représentent désormais près de la moitié de la population mondiale et un quart du PIB mondial", a-t-il déclaré, ajoutant que cela positionnait les BRICS comme une puissance économique incontournable.

Il a également souligné le rôle vital de l'Éthiopie au sein de l'Union africaine, déclarant que l'Éthiopie apporte au groupe non seulement une force économique, mais aussi une profonde compréhension de la dynamique régionale.

"En tant que siège de l'Union africaine, l'Éthiopie exerce une influence significative sur les affaires régionales et vise à devenir une plaque tournante de la connectivité et de la fabrication sur le continent africain, offrant aux BRICS une porte d'accès aux marchés africains", a fait remarquer l'ambassadeur.

Il s'est dit optimiste quant au fait que l'expansion des BRICS renforcerait la coopération sud-sud et favoriserait un développement socio-économique durable dans le monde entier.

Selon l'ambassade d'Éthiopie à Islamabad, la collaboration au sein des BRICS favorisera le transfert de technologies, le partage des connaissances, l'intégration économique, la durabilité environnementale et le développement des infrastructures entre les pays membres.

Il a déclaré que l'inclusion de l'Éthiopie dans les BRICS marquait une étape importante dans la trajectoire économique du pays, promettant un engagement mondial accru, une croissance économique et des opportunités de développement mutuel.