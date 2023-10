Afrique du Nord: Coupe du Monde 2030 - Le Maroc annonce son intention d'abriter la finale !

Le Maroc annonce officiellement son intention d'accueillir la finale de la Coupe du monde 2030, après avoir été désigné co-organisateur de la compétition.

Le Maroc, le Portugal et l'Espagne ont réussi à obtenir une co-organisation de la Coupe du monde 2030, aux côtés de l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. Alors qu'un grand nombre de matchs est accordé aux trois premiers, le pays hôte de la finale n'est pas encore dévoilé. L'occasion pour le président de la Fédération marocaine de football (FRMF) de chercher à décrocher ce privilège.

« Nous espérons vivre une finale extraordinaire qui honorera tout le continent et les jeunes générations dans un stade à Casablanca qui sera extraordinaire et merveilleux », a déclaré Faouzi Lekjaa à Radio Mars et rapporté par Marca.

Pour espérer abriter le plus grand match d'une Coupe du monde de la FIFA, le Maroc dispose d'un projet de construction du Grand Stade de Casablanca. Un bijou qui devrait avoir une capacité de 93 000 places. Le Maroc, le Portugal et l'Espagne devront proposer entre 14 et 18 stades hôtes, le pays africain souhaitant une participation avec au moins six stades, contre neuf pour l'Espagne et trois pour le Portugal.