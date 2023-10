Afrique: Football - Découvrez le joueur Africa Top Sports du mois de Septembre 2023 !

L'actuel meilleur buteur des cinq grands championnats européens n'est ni Kane, ni Mbappé. C'est un international guinéen de 27 ans. Passé par la Ligue 1 et qui est en train de conquérir la Bundesliga avec le VfB Stuttgart, Serhou Guirassy est incontestablement notre joueur du mois de septembre.

Véritable homme fort du début de saison en Allemagne, Serhou Guirassy fait ainsi mieux que Harry Kane (8 buts en 6 matchs). 10, c'est bien le nombre de buts inscrits par l'international guinéen (8 sélections) en Bundesliga cette saison. Le tout en seulement six matchs disputés, soit une moyenne d'un but toutes les 53 minutes.

Le buteur guinéen a démarré la saison par un doublé lors de la première journée avant de marquer un but lors de la deuxième journée. Puis un doublé et un triplé coup sur coup pendant les troisième et quatrième journées de Bundesliga. « Ses chiffres sont fous. Et il fait ça avec une telle nonchalance. Il a un sang-froid incroyable face au but et s'amuse », s'exclame son coéquipier Deniz Undav. Face à Darmstadt, le natif d'Arles (sud de la France) a récidivé avec un doublé (3-1).