Afrique: Azule Energy fait don d'équipements au Centre de Médecine Physique 'Princesse Diana'

Huambo — Le Centre de Médecine Physique et de Réadaptation « Princesa Diana » de Huambo a reçu ce vendredi divers équipements spécialisés, d'une valeur de 75 mille euros, pour le tissu de prothèses et d'orthèses, offert par la compagnie pétrolière AZULE ENERGYAZULE ENERGY.

Le matériel, livré en partenariat avec l'organisation non gouvernementale britannique The Halo Trust, vise à améliorer l'offre de soins de santé aux personnes handicapées, en particulier aux victimes des mines, qui se rendent dans l'unité de santé susmentionnée, spécialisée en médecine physique et réadaptation.

Sans révéler la quantité d'équipements donnés, le directeur des affaires gouvernementales et des relations extérieures d'AZULE ENERGY, Hélder Silva, a déclaré que ce geste contribuerait à minimiser les difficultés rencontrées par les victimes des mines dans le pays, qui, en raison du conflit armé, a affecté plus de 80 mille personnes.

Il a fait savoir que la compagnie pétrolière AZULE ENERGY et l'ONG-The Halo Trust étaient unies, depuis 2017, dans le travail de déminage en Angola et dans la guérison des personnes victimes des mines.

Il a souligné l'importance de la réadaptation physique dans le pays, compte tenu de la longue période de guerre civile, appelant d'autres franges de la société à soutenir les victimes, pour une plus grande inclusion dans la société.

À son tour, le directeur du Centre de médecine physique et de réadaptation « Princesa Diana » de Huambo, Sabino Adão, a déclaré que le don reçu à l'unité sanitaire, dotée de services spécialisés, permettra de mieux servir les victimes des mines et autres handicaps.

Il a mentionné l'augmentation , de deux à 11, des centres de rééducation physique dans le pays, par l'Exécutif angolais, et ce qui a aidé dans la recherche de donateurs de matériels consomptibles pour le tissu de prothèses, orthèses et autres moyens de locomotion, dans le cadre de l'amélioration des soins hospitaliers.

Sabino Adão a déclaré que, malgré une nouvelle ligne de fabrication de prothèses, orthèses et autres appareils spécialisés, le centre éprouve des difficultés à acquérir quelques matériels et des moyens de transport, qui dépendent des importations.

Il a indiqué qu'au cours des cinq dernières années, le Centre de Médecine Physique et de Réadaptation « Princesse Diana » a fabriqué 5.313 orthèses, 5.69 béquilles et 1.375 prothèses, tandis que dans la même période, 1.344 prothèses et 354 orthèses ont été réparées.

Le centre, avec une capacité de 30 lits, accueille reçoit par mois plus de sept mille patients dans les spécialités d'analyse clinique, de cardiopneumologie, soins Infirmiers, physiothérapie, médecine, ortho-prothèse, pédiatrie et psychologie clinique.

Le Centre de Médecine Physique et de Réadaptation « Princesa Diana » de Huambo a été fondé en 1979, à l'époque sous le nom de Centro Ortopédico da Bomba Alta (COBA), et a été rouvert le 27 septembre 2019 par Son Altesse le Prince Hanry Charles Albert David, Duc de Sussex.