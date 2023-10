Algérie: Environnement - L'AND et la CACI signent une convention de partenariat

ALGER — L'Agence nationale des déchets (AND) a signé, jeudi à Alger, une convention de partenariat avec la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI) pour le renforcement de la coopération, notamment dans l'accompagnement des opérateurs économiques en matière d'environnement et de gestion de déchets.

La convention de partenariat a été cosignée par le directeur général de l'AND, Karim Ouamane et le chargé de gestion de la CACI, Houcine Zaoui. La cérémonie de signature a eu lieu au siège de l'AND en marge de la journée d'information dédiée à la présentation des activités communes entre les deux organismes.

La convention porte sur l'organisation commune de la 7e édition du Salon internationale de la revalorisation et récupération des déchets "REVADE", prévue du 27 au 30 novembre prochain au Palais des expositions (Alger) sous le thème "Lorsque les déchets deviennent une richesse".

Elle vise également à l'échange d'expériences entre les deux instances et l'accompagnement des opérateurs économiques opérant dans le domaine de la gestion des déchets, selon les explications données lors de la cérémonie de signature.

Dans ce contexte, une feuille de route commune a été élaborée et mise en place dans l'objectif d'organiser les conférences, les ateliers et les réunions de travail nationaux et internationaux ayant trait à la gestion des déchets.

%

La convention est axée sur la collaboration pour l'organisation de la 1e édition du forum international des déchets (Global waste forum) prévu avril prochain.

S'exprimant au terme de la cérémonie de signature, M. Ouamane a affirmé que la convention traduisait la volonté des parties à oeuvrer de concert pour la promotion des opportunités d'investissement dans le secteur de la gestion des déchets et encourager les opérateurs à les saisir.

Pour sa part, M. Zaoui a salué cette démarche visant la création d'espaces pour capter les porteurs de projets en vue de renforcer les investissements dans le domaine de la gestion et de la valorisation des déchets.

Quant au salon REVAD, le chargé de gestion de la CACI a rappelé qu'il sera une opportunité de découvrir les nouvelles avancées technologiques et de faire connaitre les équipements utilisés en la matière.

Le REVAD verra l'organisation d'ateliers techniques et médiatiques destinés aux professionnels et jeunes porteurs de projets, outre des ateliers de sensibilisation et des jeux éducatifs pour enfants sur la gestion des déchets, a fait savoir M. Zaoui.