Cote d'Ivoire: Okoué Laurent Aké - Des journalistes évoquent ses qualités

Des journalistes ont évoqué les qualités de Laurent Aké Okoué, lors d'un piquet d'honneur organisé par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire (Unjci) le jeudi 5 octobre 2023 à la maison de la presse, au Plateau.

Décédé le 15 septembre 2023, Laurent Aké Okoué sera inhumé samedi 7 octobre 2023. La veille de la levée de corps qui a eu lieu le vendredi 6 octobre 2023 à Ivosep, la cour de la Maison de presse à Abidjan-Plateau a servi de cadre, le jeudi 5 octobre 2023, à la cérémonie du piquet d'honneur qui a permis de faire ressortir les qualités du défunt.

Cantiques, recueillement, témoignages. C'est dans cette atmosphère que le piquet d'honneur en hommage au journaliste Laurent Aké Okoué s'est déroulé. Les témoignages des journalistes ont convergé pour dire que le défunt était un rassembleur de bonne probité morale.

Alafé Wakili :

"Nous avons perdu un homme entier, un homme sincère, un homme loyal, un homme fidèle"

Alafé Wakili, directeur général de L'Intelligent d'Abidjan, journal dont Laurent Aké Okoué a été le rédacteur en chef, a dit de son ex-collaborateur. « Qu'est-ce que je peux dire d'Okoué ? Beaucoup de choses. Je pense que chacun et chacune garde une belle image positive d'Okoué. Oui, on a été collaborateurs, on est restés amis, on est restés partenaires.

Et nous avons partagé beaucoup de choses ensemble. Même lorsqu'on n'avait pas continué de travailler ensemble, il n'y a pas eu de conflits. Cela donne une idée de la belle personne qu'il était. Souvent quand les gens se séparent, c'est dans des conflits et il n'y a pas de possibilité de se réconcilier. Moi, j'ai gardé les contacts avec Okoué pendant plusieurs années parce que je suis aussi resté en contact avec celui à travers lequel j'ai pu avoir l'occasion de mieux le connaître. C'est-à-dire Moussa Traoré. Il y a beaucoup de choses à dire sur Okoué. Je dirai simplement que nous avons perdu un homme entier, un homme sincère, un homme loyal, un homme fidèle ».

Comme celui de Alafé Wakili, les témoignages de Marie-Laure N'Goran (présentatrice-télé), Jean-Claude Coulibaly, (président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire), Moussa Traoré(ex-président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire) et autres responsables des organisations professionnelles des medias ont mis l'accent sur les qualités du défunt. Moussa Traoré a révélé que Laurent Aké Okoué et lui se sont connus il y'a 40 ans au collège à Bonoua dans la même classe. Ensuite, ils ont fait chemin ensemble à Abidjan après le Bac. Et depuis, ils ne se sont jamais séparés.

Odjé Félix, porte-parole de la famille Okoué a traduit sa gratitude aux journalistes pour cette cérémonie et surtout à l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire pour avoir organisé ce piquet d'honneur. La levée de corps de Laurent Okoué a eu lieu ce vendredi 6 octobre à Ivosep à Treichville . Le transfert du corps est prévu samedi 7 octobre 2023 à N'Gokro, village du district de Yamoussoukro où il sera inhumé le même jour au cimetière dudit village.