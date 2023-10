Togo: L'A.D.E.D a « semé » la joie dans le coeur des élèves démunis d'Abobo

Déjà présente aux côtés des jeunes enfants du l'EPP Abobo Centre, l'année dernière, l'A.D.E.D (Amis Des Enfants Démunis) a remis ça ce Vendredi 06 Octobre 2023. Les bras armés de fournitures scolaires, cette association est allée à la rencontre des élèves (environs 150) de familles à situation difficile dans cette localité de la préfecture de Zio.

Un seul objectif guide les actions de l'A.D.E.D, association dirigée par Norbert Komlanvi GUIDIGLO, dans cette localité de la préfecture de Zio, « participer au développement de la communauté à travers l'éducation ». « L'éducation, c'est le pilier fondamental du développement d'un pays. C'est sur ça que l'A.D.E.D s'est basée pour faire de l'éducation l'une de ses priorités, pour pouvoir participer au développement de sa communauté. On veut être plus proche des enfants qui n'ont rien pour leur apporte notre aide pour pouvoir évoluer. Notre domaine fondamental d'action, c'est l'éducation. C'est la base de tout. Si une population a l'éducation qu'il faut, on peut constater que le reste va suivre », a donc expliqué le vice-président de cette association, Idowu Wanyidi DJINADOU.

Aussi, a-t-il soutenu, « ce choix porté sur Abobo est dicté par le fait que le président est du milieu et a voulu aider ses proches pour pouvoir développer l'éducation dans son milieu. Depuis l'année dernière, il y avait un besoin qui s'est fait créer. On avait constaté qu'il y avait beaucoup d'enfants qui avaient besoin de sacs, raison pour laquelle on a encore mis le cap sur Abobo, pour pouvoir achever ce qu'on avait commencé. En comité on va réfléchir pour voir quelle localité a encore le plus besoin de notre aide ».

%

En tout cas, ce n'est pas un choix qui peut déplaire aux bénéficiaires. Enseignante à l'EPP Abobo Centre, Denise Kokoè KUEVI n'a donc pas pu cacher son enthousiasme. « Je suis fière et très contente de ce don fait aux enfants. Je ne peux que remercier les donateurs et prier que pour ces dons soient encore abondants. Ceci, vu que nombre d'enfants depuis la rentrée viennent à l'école pour certains sans rien comme fournitures. Ils viennent les mains vides », avait-elle confié au terme de la cérémonie. Même son de cloche d'ailleurs chez le président de l'Association des Parents d'Elèves (APE) Abobo Centre, Ousmane NEKE. « Nous sommes contents de vous recevoir. Nous sommes en joie pour ces fournitures offertes. Nous vous remercions. La situation des enfants qui ont bénéficié l'année dernière a évolué, on l'espère également pour ceux qui ont été les bénéficiaires cette année », a-t-il laissé entendre.

A la suite de ces interventions, les premiers bénéficiaires ne sont pas du reste et n'ont pas manqué de faire des promesses d'une bonne utilisation de ces fournitures scolaires pour un bon résultat au terme de l'année scolaire.

Adjovi ADANTO, élève au CM2, « je suis très content de ce don, parce qu'il comporte tout ce dont j'ai besoin au cours de l'année scolaire, des cahiers, bics, règles, sac d'écolier et autres », a réagi cette jeune élève. Alors que Antoine Kodjo ADOVI a promis, « à partir de ce qui nous est offert, on doit travailler au mieux pour réussir en fin d'année ».

Il est à noter que cette énième action est faite dans la dynamique de la 4ème année de vie de l'A.D.E.D, à qui doit encore emboiter le pas d'autres bonnes volontés pour faire encore plus le bonheur de tous les jeunes élèves de tout le canton d'Abobo.