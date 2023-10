Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 07 Octobre 2023

Sénégal : Gestion des affaires de l’Etat- Macky Sall met fin aux fonctions des membres du gouvernement

Le président de la République, Macky Sall a mis fin aux fonctions des ministres des membres du gouvernement. La décision a été annoncée, le vendredi 6 octobre 2023, dans un communiqué.« Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky Sall, a mis fin, par décret en date du 06 octobre 2023, aux fonctions des ministres, membres du Gouvernement", annonce un communiqué signé par Oumar Sam Bâ, ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République. Le chef de l'État a en même temps décidé de reconduire Amadou Bâ dans ses fonctions de Premier ministre. » En effet, le président Macky Sall a décidé de mettre en place un nouveau Gouvernement, sous la direction du Premier Ministre Amadou Bâ", candidat de la coalition Benno Bokk Yaakar à l'élection présidentielle du 25 février 2024. La même source indique que « la composition du nouveau Gouvernement sera bientôt publiée. » (Source : adakar.com)

Mali : Paix et sécurité- La Cma se vide

Depuis le début des hostilités entre la Cma, ses acolytes et les Fama, il y a la méfiance entre les groupes armés signataires de l’accord de paix et de réconciliation et le gouvernement de la transition car désormais, nul ne sait qui fait partie des ennemis et qui est ami. Dans cette lancée, parmi les groupes armés qui ne sont engagés « sur le chemin de l’enfer » certains ont déclaré clairement qui ne sont ni de près ni loin associé à ce qui se passe actuellement sur le terrain des combats. C’est le cas du Mouvement pour le Salut de l’Azawad qui est membre fondateur du Cadre stratégique permanent pour la paix, la Sécurité et le développement (Csp-Psd). Son secrétaire général rappelle que le cadre est à l’origine un outil de promotion de la paix, du vivre ensemble et de sécurisation des personnes et des biens. Il informe l’opinion nationale et internationale qu’il quitte définitivement le Csp-Psd (Source : abamako.com)

Côte d’Ivoire : Gouvernement- Ouattara met fin aux fonctions de Patrick Achi et des membres du gouvernement

Le président ivoirien Alassane Ouattara a procédé le vendredi 06 octobre 2023 à la signature d'un décret mettant fin aux fonctions du Premier ministre Jérôme Patrick Achi et des membres du gouvernement conformément à l'article 70 de la constitution. L'annonce a été faite dans un communiqué rapporté par Abdourahmane Cissé, le secrétaire général de la présidence de la République sur les antennes de la télévision nationale ( Rti). « Le président de la République exprime sa gratitude au premier ministre Patrick Achi et à l'ensemble des membres du gouvernement pour leur engagement au service de la nation au cours de ces dernières années » a ajouté le communiqué. En attendant la nomination du nouveau Premier ministre et la mise en place du nouveau gouvernement, a fait savoir M. Cissé, le Premier ministre et les membres du gouvernement sortant sont chargés d'expédier les affaires courantes. Le Premier ministre sortant Jérôme Patrick Achi a été nommé à cette fonction depuis le 26 mars 2021. ( Source :allafrica.com)

Niger : Armée Française- Niamey confirme le plan de retrait des troupes

« Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (Cnsp) informe les Nigériens que le retrait des troupes militaires françaises de notre pays va débuter cette semaine », a déclaré le pouvoir militaire dans un message posté sur la plateforme X (ex-Twitter). Le Cnsp précise que « les 400 soldats français basés à Ouallam seront les premiers à plier bagage. La base aérienne de Niamey où sont stationnés la majorité des militaires français sera ensuite démantelée d'ici la fin de l'année ». (Source : Cameroun 24)

Rca : Obo- La population retrouve peu à peu la paix et la quiétude

Longtemps meurtrie et désespérée à cause de nombreuses crise politico sécuritaires, la population de Obo chef-lieu de la préfecture du Haut-Mbomou située à l’est de la République centrafricaine, retrouve peu à peu la paix et la quiétude. La Force et la Police des Nations Unies ont joué un rôle incontestable dans ce chantier de pacification et de retour à la normale. Témoignages de quelques habitants. Le contingent portugais de la Minusca déployé début septembre 2023 à Obo, multiplie les patrouilles sur les grandes artères, des quartiers et villages pour rassurer la population, et organise des fouillent, à la recherche d’armes. «On n’entend plus les crashs d’armes», témoigne un habitant. Ces soldats, conjointement avec le contingent Marocain de la Minusca, travaillent étroitement les Forces armées centrafricaines. (Source : abangui.com)

Cameroun : Industrie sucrière-- La Sosucam a licencié 186 employés

La Société sucrière du Cameroun (Sosucam), filiale du groupe français Somdiaa, a procédé au licenciement de 186 employés permanents sur 1117 pour « insuffisance professionnelle ». La nouvelle est tombée dans la soirée du 26 septembre dernier. La Sosucam a jeté dans la rue 186 de ses employés (Soit près du quart du personnel). L’une des raisons évoquées est la « réorganisation de la ressource humaine », selon la Direction de l’entreprise. (Source : Journal du Cameroun)

Somalie : Lutte contre l’insécurité- Plus de 20 miliciens tués dans des combats contre les shebab

Une vingtaine de combattants loyaux au gouvernement de Somalie ont été tués lors de combats avec le groupe djihadiste des shebab dans le centre du pays, ont déclaré jeudi des commandants de milices locales et un chef coutumier. L'affrontement a commencé mercredi lorsque l'armée nationale et ses alliés parmi les milices claniques locales ont lancé une offensive dans le secteur connu sous le nom de forêt de Shabelow, contrôlé par les islamistes affiliés au groupe Al-Qaïda, dans l'État de Galmudug.« Il y a eu de violents combats dans la région de Shabelow qui ont duré plus de dix heures. Vingt-huit combattants, pour la plupart issus de la population locale, ont été tués et d'autres ont été blessés, a déclaré Abdiaiz Hasan, un commandant de milice locale, par téléphone à l'AFP. "Les combats ont cessé mais la tension persiste et des renforts se dirigent vers cette zone", a-t-il ajouté. (Source : Euronews)

Benin : Humanitaire- En provenance du Bénin, un convoi du Pam toujours bloqué à la frontière du Niger

Le bras de fer entre le Niger et le Bénin concernant les lignes frontalières s’intensifie. Du côté béninois, les autorités ont fait preuve de flexibilité en créant un corridor humanitaire, mais le Niger reste inflexible et refuse toujours de laisser passer un convoi du Programme alimentaire mondial (Pam). Le convoi humanitaire du Pam, actuellement au Bénin, continue de rencontrer des difficultés pour traverser la frontière nigérienne. Le convoi transporte plus de 9 000 tonnes de marchandises destinées à la population nigérienne. Selon Jean Noel Gentile, le représentant du Pam au Niger, les camions empruntaient précédemment le passage par le Bénin et le Nigeria pour atteindre le Niger. (Source : acotonou.com)

Gabon : Liberté d’expression- Le gouvernement rassure

En recevant le jeudi dernier les journalistes de Gabon Media Time après leur garde à vue à la Direction générale des recherches, le ministre des Nouvelles technologies, de l’Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement, a tenu à calmer les acteurs du secteur et l’opinion. Au lendemain de leur libération après plusieurs heures de garde à vue à la Direction générale des recherches, le ministre des Nouvelles technologies, de l’Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement a reçu en audience les confrères du média en ligne, Gabon Media Time. Laurence Ndong a tenu à rassurer ses hôtes sur la détermination des plus hautes autorités gabonaises à promouvoir et à garantir la liberté d’expression. (Source : alibreville.com)

Togo : Gouvernance- L’absence de calendrier électoral inquiète l’opposition

Au Togo, la législature prend fin dans trois mois, mais aucune date n'a encore été fixée pour les élections législatives et régionales, qui devaient être organisées d'ici à la fin de l'année. L'opposition s'inquiète et réclame dans la foulée des discussions, pour organiser l'alternance dans le pays. L'absence de calendrier électoral inquiète l'opposition togolaise. Et elle l'a fait savoir mercredi lors de sa conférence de presse : « Au plus tard à la fin du mois de novembre, il faut que ces élections soient organisées », juge Brigitte Adjamagbo-Johnson, la coordinatrice du regroupement de la Dynamique pour la majorité du peuple. La coalition de partis d'opposition avait déjà déploré un recensement incomplet des électeurs en juin dernier. Aujourd'hui, elle réclame plus largement « des discussions de fond sur les conditions d'une alternance au Togo ». (Source : Rfi)

Rdc : Kinshasa- Les députés provinciaux réclament toujours leurs arriérés d'émoluments

Au cours de cette Assemblée générale, les députés provinciaux ont évalué les actions menées ces derniers jours pour réclamer le paiement de mois d’arriérés des émoluments des élus provinciaux. Le collectif a notamment décidé de ne plus organiser les plénières comptant pour la session parlementaire de septembre, essentiellement budgétaire. La levée de cette mesure, qui risque de priver les 26 provinces congolaises d’un édit des finances 2024, est conditionnée par l’apurement des arriérés d’émoluments. Faute de quoi, les assemblées provinciales resteront fermées pour cette dernière session parlementaire de la législature 2018-2024, les prochaines élections étant prévues le 20 décembre prochain. Par ailleurs, le collectif entrevoit par ailleurs un sit-in ce vendredi devant la cité de l’Union africaine pour tenter de d’être reçu par le chef de l’État. Il se dit déçu de la démarche à la primature et au ministère des Finances. (Source : Digital Congo)