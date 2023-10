Sénégal: Diourbel - Des équipements de mobilité offerts à des personnes en situation de handicap

Diourbel — Le programme Usaid Owod, en collaboration avec la région médicale de Diourbel, a remis vendredi, un important lot de matériels destinés à faciliter la mobilité des personnes en situation de handicap de la région, a constaté l'APS.

"On a reçu aujourd'hui du matériel composé d'un lot de voiturettes, des cannes, mais également des béquilles. Ces équipements vont véritablement faciliter l'accessibilité et la mobilité des personnes handicapées, au niveau de la région de Diourbel", a déclaré Maïmouna Thiaw Diop, directrice du centre national de réinsertion sociale des personnes handicapées de Bambey.

Elle s'exprimait lors de la cérémonie remise de ce don en présence du directeur régional de la santé de Diourbel, docteur Mamadou Dieng, de la représentante régionale de Usaid Owod, Adjaratou Fatou Ndiaye Sène, de l'adjointe au maire de la ville de Diourbel en charge de la santé, Anta Sène et de la présidente du comité femme de la fédération sénégalaise des personnes handicapées de Diourbel, Arame Déthié Touré, entre autres personnalités.

Cette "activité qui vient à son heure, dans le contexte actuel de la région de Diourbel où nous avons plus de quatre mille personnes handicapées détentrices de la carte d'égalité des chances dont environ plus de mille seulement sont enrôlées dans les mutuelles de santé", a-t-elle fait savoir.

"Pour combler ce gap, a-t-elle préconisée, il faudra activer un dispositif départemental, prendre en compte l'engagement de toutes les parties prenantes et renforcer la sensibilisation sur le programme CMU, méconnu jusqu'ici des populations pour que les couches vulnérables puissent être enrôlées".

Mme Diop a ainsi invité les collectivités territoriales à participer davantage à la prise en charge de la CMU.

"Au-delà de ce matériel remis et de ce plaidoyer il est également prévu dans la réalisation de ce projet, d'autres activités telles la formation des prestataires sur le genre, l'autonomisation et le leadership des femmes", a pour sa part soutenu, la conseillère régionale en santé maternelle néonatale, infantile et des adolescents pour le compte de Usaid Owod, Adjaratou Fatou Ndiaye Sène.

Elle a ajouté que ce programme de l'Usaid Owod mis en œuvre dans cinq régions à savoir Diourbel, Tambacounda, Kolda, Kédougou et Sédhiou, "vient en appui au ministère de la Santé et de l'Action sociale dans sa vision en matière de santé, à travers le financement des plans des districts et des régions médicales (...).

La présidente du comité femme de la fédération sénégalaise des personnes handicapées de Diourbel, Arame Déthié Touré a magnifié cette dotation Touré, avant de plaider pour l'intégration de la dimension handicap dans la construction et le fonctionnement des infrastructures sanitaires.

A ce propos, le directeur régional de la santé de Diourbel docteur Mamadou Dieng a assuré qu'une "note sera bientôt publiée pour que dès les jours à venir, des corrections allant dans le sens de la construction de rampes et d'installations spécifiques pour personnes handicapées, soient apportées ».

Cette cérémonie de remise de don s'est déroulée en marge de la journée de plaidoyer pour l'enrôlement des femmes et personnes enceintes handicapées et démunies dans les mutuelles de santé.