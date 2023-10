Afrique: Coupe CAF - Sagrada dans le groupe B avec Zamalek

Luanda — L'équipe angolaise de Sagrada Esperança de Lunda Norte affrontera le Zamalek d'Égypte, lors du match d'ouverture de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération Africaine de Football, le 24 ou le 25 novembre.

Selon le tirage au sort réalisé ce vendredi, à Johannesburg, en Afrique du Sud, les équipes Soar (Guinée) et Abu Salim (Soudan) font également partie du groupe B.

L'Académica do Lobito, autre représentant de l'Angola présent à l'événement, est dans le groupe C avec River United (Nigeria), Club Africain (Tunisie) et Dream FC (Sénégal).

L'USM d'Algérie est tenant du titre.

Le Sagrada Esperança a déjà participé à la phase de groupes, mais en Ligue des champions en 2021, tandis que l'Académica do Lobito fait ses débuts.

Composition des quatre groupes

A - USM d'Algérie, Future (Egypte), Super Sport United (Afrique du Sud) et Al Hilal (Soudan)

B - Sagrada Esperança (Angola), Zamalek (Egypte), Soar (Guinée) et Abu Salim (Soudan)

C - Académica do Lobito (Angola), River United (Nigeria), Club Africain (Tunisie) et Dream FC (Sénégal)

D - Berkam (Maroc), Diable Noir (Congo), Stade Malien (Mali) et Sekhukhune (Afrique du Sud)