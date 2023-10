Maroc: Lancement à Rabat du plan d'action national pour la promotion du vieillissement actif

Rabat — Le ministère de la solidarité, de l'insertion sociale et de la famille a lancé, vendredi à Rabat, le "Plan d'action national pour la promotion du vieillissement actif", dans le cadre de la célébration de la journée internationale des personnes âgées.

Ce plan s'inscrit en droite ligne des différents chantiers et programmes initiés au Maroc conformément aux Hautes Instructions Royales visant à protéger les personnes âgées et à améliorer leur situation.

Il s'inscrit également dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions du programme gouvernemental, et des trois piliers de la stratégie du ministère "Un pont vers un développement social inclusif, innovant et durable 2022-2026", axée sur la mise en place d'un environnement social à la fois intelligent et inclusif, la promotion de l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes, et la protection de la famille en tant que pilier de solidarité et moteur du développement durable.

Ce plan, en parfaite harmonie avec les engagements internationaux du Maroc, ambitionne d'éliminer les barrières entravant la pleine participation des personnes âgées à la vie économique, sociale et politique, tout en favorisant un environnement stimulant et inclusif.

Lors d'une réunion consacrée au lancement du plan, intitulée "Pour un vieillissement actif", la ministre de la solidarité, de l'insertion sociale et de la famille, Aouatif Hayar, a relevé que ce plan se veut une contribution à même de répondre aux enjeux liés à l'évolution socio-démographique du Maroc.

Mme Hayar a souligné l'importance de ce plan pour renforcer la prise en charge globale et intégrée des personnes âgées, faciliter leur accès à une gamme étendue de services sociaux, répondre à leurs besoins sanitaires, sociaux, économiques, culturels et environnementaux, garantissant un processus de vieillissement à la fois sain et actif.

Et d'ajouter que le plan comprend quatre axes principaux, qui englobent "la consolidation de la participation et la mise en valeur des expertises des personnes âgées", "le renforcement de la protection sociale et la promotion du vieillissement sain", "le développement d'un environnement habilitant pour les personnes âgées et le renforcement du lien familial", et "le développement de la législation et des lois soutenant les droits des personnes âgées". Deux axes transversaux concernent le "développement de la connaissance et le suivi et l'évaluation des politiques" et la "formation des acteurs et la numérisation des interventions".

La ministre a, en outre, noté que le lancement de ce plan par le ministère de la solidarité, de l'insertion sociale et de la famille s'inscrit dans la mise en oeuvre des Hautes Directives Royales, du contenu de la Constitution du Maroc, des objectifs du modèle de développement et du programme gouvernemental.

Cette initiative intervient conformément à la Haute sollicitude Royale envers toutes les couches de la société, et aux Hautes Instructions Royales visant à améliorer la situation des catégories vulnérables, dont les personnes âgées, a-t-elle poursuivi.

Par ailleurs, Mme Hayar a insisté sur l'importance " du rôle majeur que jouent les personnes âgées, que ce soit par leur contribution au développement, l'enrichissement du capital familial, matériel ou immatériel, ou encore l'éducation des nouvelles générations et la transmission du savoir-faire", tout en plaidant pour un vieillissement sain grâce à une éducation adaptée, outre la promotion d'un vieillissement actif par l'intégration des personnes âgées dans les chantiers de développement, d'éducation et de cohésion intergénérationnelle.

Le lancement de ce plan coïncide avec la célébration par les Nations Unies de la Journée mondiale des personnes âgées pour l'année 2023, dont le thème est "Tenir les promesses de la Déclaration universelle des droits de l'homme pour les personnes âgées : À travers les générations".