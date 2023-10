Afrique: Le CA de la Fondation Mohammed VI des champions sportifs approuve des demandes de soutien social et d'aide scolaire au profit des enfants des adhérents

Rabat — Le conseil d'administration de la Fondation Mohammed VI des champions sportifs a approuvé, vendredi à Rabat, des demandes visant à bénéficier d'aide et de couverture sociales ainsi que de soutien scolaire au profit des enfants des adhérents.

Ces demandes concernent, en particulier, la prise en charge du coût d'acquisition de logements (2 demandes), de soutien scolaire au profit des enfants des adhérents (25 demandes) et de prise en charge médicale au profit de plusieurs anciens champions sportifs.

Le conseil, présidé par M. Chakib Benmoussa, ministre de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, en présence notamment du directeur des sports au sein du ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Abderrazak El Akkari (membre du comité de suivi et de coordination de la Fondation), a également donné son feu vert pour 28 nouvelles adhésions, portant ainsi le nombre total des adhérents à 1129.

Au début de cette réunion, il a été procédé à la récitation de la Fatiha, pour le repos de l'âme des victimes du tremblement de terre qui a secoué la région d'Al Haouz, de l'ancien arbitre international, Mohammed Benjelloun, des anciens internationaux Hassan Amcharat (Acila), Larbi Benmoussa (Mouissa) et du lutteur Said Khouili, qui sont décédés récemment.

%

Le directeur exécutif de la Fondation, Said Belkhayat, a porté à la connaissance du conseil la tenue de réunions préliminaires avec la Fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres sociales de l'éducation et de la formation visant à bénéficier de certains avantages et prestations fournis par cet établissement.

Par ailleurs, les membres du conseil ont salué l'annonce par SM le Roi Mohammed VI de l'organisation de la Coupe du monde 2030, conjointement, au Maroc, en Espagne et au Portugal.

Le conseil a approuvé au début de ses travaux le PV de la réunion tenue en mai dernier et les activités de la fondation comprenant l'opération d'Al Hajj et les soins médicaux au profit de plusieurs anciens champions.

Dans une déclaration à la MAP, M. Benmoussa a souligné que cette réunion intervient au lendemain de l'annonce par le Souverain de la décision prise par le Conseil de la FIFA de retenir à l'unanimité le dossier Maroc-Espagne-Portugal comme candidature unique pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030 de football.

Cet exploit est le fruit d'un travail de longue haleine qui a commencé il y a des années avec le concours de l'ensemble des champions sportifs, aujourd'hui membres de la Fondation, créée pour les accompagner en termes de couverture sociale et de formation, s'est-il félicité.

L'organisation dans le Royaume des plus grandes compétitions sportives internationales, à l'image de la Coupe du monde, est à même d'encourager la jeunesse et de favoriser l'éclosion de nouveaux talents, à travers la formation, afin d'accompagner l'essor que connait le Royaume et créer, par conséquence, une nouvelle dynamique, a-t-il ajouté.

La mission principale de la Fondation Mohammed VI des champions sportifs, créée en 2011, est de garantir une vie décente aux champions marocains en les soutenant socialement ainsi que leur ayant droits en termes de couverture sociale et de retraite.

Elle a, également, pour buts de valoriser le patrimoine sportif marocain et de promouvoir la pratique sportive en général.