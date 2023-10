Angola: La Banque Mondiale dispose de 300 millions de dollars pour le corridor de Lobito

Luanda — Trois cents millions de dollars américains (247,7 milliards de kwanzas), c'est le montant dont dispose la Banque mondiale (BM) pour financer la construction d'infrastructures pour soutenir la production le long du Corridor de Lobito.

Selon le directeur régional de la BM pour la croissance équitable, les finances et les institutions, Hassan Zaman, le financement, qui sera réalisé à travers le projet « Diversifica Mais », sera décaissé par étapes, sur une période de cinq ans.

Se confiant à la presse, après une audience avec le ministre de l'Économie et du Plan, Mário Caetano João, vendredi, à Luanda, le haut responsable de la BM a déclaré que cette institution avait déjà approuvé le projet financier et qu'elle serait opérationnelle dans quelques mois.

Selon Hassan Zaman, ce financement fait partie de l'engagement de son institution à soutenir les actions stratégiques du gouvernement angolais dans divers domaines, en vue de renforcer et de diversifier l'économie du pays.

Contrairement aux autres prêts de la BM, qui sont gérés par des banques commerciales, la source a précisé que le montant financier actuel sera géré par le gouvernement angolais, à travers le projet Diversifica Mais, qui sera exécuté à partir de 2024.

Pour sa part, le ministre de l'Économie et du Plan a évoqué la construction de plates-formes logistiques, de silos et de centres d'agrégation pour augmenter la production, ainsi que certaines infrastructures qui seront construites dans le corridor de Lobito, avec le soutien financier de la Banque mondiale.

Il a expliqué que Diversifica Mais est un projet né de l'interaction entre le gouvernement angolais et la Banque mondiale, en s'adaptant à la réalité et aux besoins du pays, avec des avantages pour les deux parties.

En plus de stimuler l'activité économique le long du Corridor de Lobito, le ministre a déclaré que ce plan servirait également à créer des emplois dans les zones rurales et urbaines, à travers la promotion de l'entrepreneuriat et l'émergence d'entreprises.

"Lors de la réunion avec l'équipe de la Banque mondiale, nous avons également suggéré que cette institution nous aide à développer une série d'activités qui feront mûrir l'écosystème des startups dans le pays", a-t-il souligné.

En outre, le ministre a déclaré que lors de la réunion d'aujourd'hui, l'Angola avait également évoqué la nécessité d'élargir de plus en plus le partenariat dans la formation du personnel angolais, en mettant l'accent sur les domaines du commerce et de l'investissement.

Lors de l'audience, le ministre Mário Caetano João a également présenté la vision du Plan National de Développement (PDN 2023/2027), les filtres pour la mise en oeuvre des piliers du capital humain et de la sécurité alimentaire, ainsi que la formalisation de l'économie informelle, le soutien et la promotion des startups.

Aux côtés de Hassan Zaman, la délégation de la BM comprend également le représentant de la BM en Angola et à São Tomé et Príncipe, Juan Carlos Alvarez, le directeur mondial de la microéconomie, du commerce et de l'investissement, Abha Prasad, le directeur mondial de la gouvernance, Omowunmi Ladipo, et l'économiste senior Nelson Eduardo.

Parallèlement au financement de Diversifica Mais, évalué à 300 millions de dollars, la Banque mondiale réserve également 100 millions de dollars pour des garanties bancaires susceptibles de stimuler des projets de micro, petites et moyennes entreprises, budgétisés à un total de 400 millions de dollars.