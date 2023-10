Madagascar: Androy - Les potentialités démontrées à la foire Voatse

La foire Voatse est organisée pour donner une autre image de la région Androy. Ses richesses et potentialités sont exposées pendant quatre jours à Ambovombe, chef-lieu de la région.

Il n'y a pas que le kere et la sècheresse. C'est l'objectif des diverses associations locales et du gouvernorat de la région Androy, dans l'organisation d'une foire de quatre jours dénommée « Voatse». Signifiant littéralement « progrès» ou « amélioration », la foire veut montrer une autre image de la région Androy. « Notre région est riche mais cette richesse est malheureusement dissimulée par les phénomènes de sécheresse et de famine. Nous montrons ainsi pendant ces quatre jours que la région Androy n'est pas perdue mais peut très bien se mettre au rang des autres régions dans la course vers le développement », a expliqué Soja Lahimaro, gouverneur de la région Androy.

Depuis mercredi, Ambovombe abrite la foire Voatse avec sa vingtaine de stands où sont exposés les produits transformés à partir du manioc ou encore du cactus, la plante qui fait la renommée de la région. Des produits miniers, des ressources halieutiques, des produits de l'artisanat, les « lamba », l'huile de manioc, l'huile de ricin et dérivés, spécifiques à la région Androy, sont entre autres montrés aux visiteurs. « La région Androy est et sera connue à l'international qu'elle travaille pour son développement. La richesse culturelle et surtout la population de l'Androy sont les piliers de ce développement prôné», a ajouté le premier responsable de la région.

Pêche

Divers shows culturels animent la foire. Ils portent sur les danses et sports traditionnels ou encore des concours. Le tourisme est une activité qui tire son ascension des belles plages de Faux-cap à Tsihombe ou de la baie de Lavanono à Beloha. La plage d'Ambovombe, Tsirangoty, située à 22km de la ville, fait partie des meilleures dans la région et même du pays, d'après les explications. Elle attend d'être exploitée convenablement avec le développement des infrastructures routières et d'accueil. Des sociétés de groupement langoustier, telles que Martin Pêcheur et MadaPêche, basées à Tolagnaro, dans la région Anosy, sont désormais présentes à Ambovombe afin de faciliter la collecte des langoustes.

Ce qui crée de l'emploi pour des jeunes. Le développement de la pêche et de l'économie bleue est en bonne voie afin d'exploiter les 250 km de côtes que possède la région Androy. L'environnement particulier de cette partie sud du pays est également mieux connu. Les tortues Astrohelys radiata, ou tortues étoilées, notamment présentes dans la région, constituent des éléments de la biodiversité incontournables et seront sûrement plus respectées par les visiteurs en provenance d'autres régions. La foire est soutenue par le programme des Nations unies pour le développement (PNUD), le projet Mionjo de la Banque mondiale, et la société de télécommunications Airtel, dont le plus grand nombre de clients se trouve dans la région Androy.