Madagascar: Banque mondiale - Une mission de supervision des activités dans le Sud

La Banque mondiale contrôle la bonne exécution des activités qu'elle soutient dans le Sud de Madagascar. Une mission de supervision s'est tenue du 2 au 4 octobre dans le cadre du projet Mionjo, visant à soutenir les moyens de subsistance résilients dans cette partie Sud. Cette mission a permis d'évaluer les progrès réalisés dans les zones d'intervention de l'Association des Groupements des Agriculteurs d'Exécution des Activités d'Exécution (AGEX) de l'Union Nationale des Groupements des Producteurs de Miel de Madagascar (UNGP MIONJO).

L'évaluation s'est concentrée sur les volets agriculture et élevage. La visite des parcelles à la Commune Ifotaka - Fokontany Anjamahavelo a révélé l'implémentation réussie de systèmes de micro-irrigation alimentés par l'énergie solaire. Ces systèmes, dotés d'un mécanisme de gestion communautaire, comprennent le système californien et l'irrigation goutte à goutte, permettant une utilisation efficace de l'eau. Cette approche innovante s'aligne avec les objectifs du projet Mionjo visant à renforcer la résilience des moyens de subsistance agricoles dans la région.

L'élevage a également été au coeur des préoccupations de la mission de supervision, avec une visite des sites d'élevage à la Commune Ifotaka - Fokontany Tsarapioka. Un échange fructueux a eu lieu avec les Producteurs Multiplicateurs de Semences (PMS) pour la contre-saison 2023. L'élevage de poulets de race Kuroiler et le développement de la filière élevage caprin ont été mis en avant comme des succès notables. La Composante d'Intervention d'Urgence Conditionnelle (CIUC) du projet Mionjo, confiée à l'assistance technique de la FAO, a été particulièrement soulignée au cours de cette mission de supervision.

Cette composante, placée sous la tutelle du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, le Ministère de la Pêche et de l'Economie Bleue, est financée par la Banque mondiale. La mission a démontré l'engagement continu de la Banque mondiale envers le développement durable et la résilience des communautés agricoles du sud de Madagascar. Cette institution soutient que les résultats positifs constatés lors de cette supervision soulignent l'efficacité des interventions entreprises dans le cadre du projet Mionjo et renforcent l'espoir d'un avenir plus prospère pour les habitants de la région.