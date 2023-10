Madagascar: Grand Tana - Instauration puis levée subite du couvre-feu

La décision tombe en début de soirée. La préfecture vient d'instaurer le couvre-feu dans la Capitale et interdit, à cet effet, toute circulation à partir de 22h jusqu'à 4h du matin. L'arrêté préfectoral 059/2023-MID/PREF-POL/AG entérine cette décision signée par le préfet de police d'Antananarivo, Angelo Ravelonarivo, et qui sera appliquée dans le « Grand Tana », notamment la ville d'Antananarivo et ses districts périphériques. Il s'agit d'une mesure spécifique prise en temps de crise et elle a pris effet immédiatement depuis sa publication hier, 06 octobre. Mais volte-face en milieu de soirée.

La préfecture revient sur sa décision et lève le couvre-feu. En moins de deux heures, dans une soirée, Angelo Ravelonarivo a fait machine arrière. La mesure qui aurait alors chamboulé la vie nocturne de la ville et ses périphéries a été vite enterrée. Le préfet de police et les membres des forces de l'ordre ont convoqué la presse, très tard cette nuit, pour annoncer ce rétropédalage.

Une entente avec les députés, qui entendent manifester sur la Place du 13 mai aujourd'hui, et la préfecture aurait motivé ce retour en arrière du représentant de l'Etat. Ces élus sont invités à rejoindre le coliseum d'Antsonjombe pour faire leur rapport public. Les bars et les karaokés ainsi que les salles de fête, discothèque et cabaret, qui ont été invités, hier en début de soirée, à fermer leurs portes à partir de 22h, ont repris leurs activités normales. Hier, certains noctambules qui ont été mis au parfum de la décision de couvre-feu sur les réseaux sociaux ont été contraints de raccourcir leurs sorties deux heures avant minuit.