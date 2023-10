Madagascar: Comédie - « Jôkôsô 2023 » rassemblera 32 humoristes de l'Océan Indien

Du 11 au 14 octobre se tiendra la troisième édition de « Jôkôsô », l'unique festival de l'humour de Madagascar.

Cette fois, les comédiens et comédiennes décident de se prendre au sérieux. Puisqu'il y aura des ateliers pour savoir « faire rire » en quelque sorte. Voilà aussi qui confirme la professionnalisation de ce métier, « certes, il y a les réseaux sociaux mais ce n'est pas suffisant parce que c'est un art de la scène », insiste Raytra Belawyck, chef de file de l'équipe d'organisation.

Cette année, il y aura des invités internationaux qui feront des stands up et des ateliers en visioconférence. « On peut rire de tout mais pas n'importe comment et pas devant n'importe qui », met en avant Mamy, un des humoristes présents sur place et dans l'équipe d'organisation. Ce qui résume l'esprit de cette nouvelle vague de l'humour malgache. Des lieux comme le CGM Analakely, le Kudeta Anosy, l'IKM Antsahavola et d'autres abriteront Jôkôsô 2023 avec les 32 humoristes.