Madagascar: AFAFI Centre - Un Plan Régional en Énergie et Biomasse pour Itasy

L'amélioration de l'accès à l'énergie à moindre coût est en vue dans la région Itasy. Un plan stratégique, dont l'élaboration a été soutenue par l'Union européenne, a été présenté jeudi dernier, lors d'une cérémonie organisée au Centell Antanimena.

Un grand pas vers le développement durable. C'est ce que représente le lancement officiel du Plan Régional en Énergie et Biomasse (PREB) Itasy, selon les représentants du Programme d'Appui au Financement de l'Agriculture et aux Filières Inclusives autour d'Antananarivo (AFAFI Centre). D'après les présentations, ce plan stratégique a été conçu pour répondre à deux préoccupations majeures, notamment celles d'économiser de l'énergie et d'utiliser des sources d'énergie qui conviennent à la région. « Itasy a peu de bois pour produire de l'énergie, mais beaucoup de demandes, ce qui cause une mauvaise utilisation des arbres.

Ce plan vise alors à utiliser la biomasse pour produire de l'énergie tout en protégeant l'environnement », ont expliqué les initiateurs du PREB. A noter que la présentation de ce plan a réuni les différents acteurs, si l'on ne cite que le directeur du Reboisement et de la Gestion des Paysages Forestiers (DRGPF), le chargé du programme AFAFI Centre, le directeur du BACE (Bureau d'Appui à la Coopération Extérieure), les représentants du ministère de l'Energie et des Hydrocarbures et du ministère de l'Environnement et du Développement Durable), ainsi que les autorités locales.

L'objectif principal du PREB Itasy est de parvenir à une production stable d'énergie à partir de la biomasse, tout en minimisant l'impact sur la forêt naturelle de « tapia ». Dans cette optique, le plan permettra d'augmenter l'approvisionnement en énergie à partir de la biomasse de manière durable. Cela inclut la mise en place de pratiques de récolte responsables pour éviter la surexploitation des ressources forestières, le soutien à la production durable d'autres sources d'énergie biomasse, et l'amélioration de la distribution et de la disponibilité de ces ressources via la rénovation du système de commercialisation de la biomasse.

Le plan devra également améliorer l'utilisation de l'énergie et de la biomasse en développant des cuisinières plus efficaces, en encourageant leur adoption, en envisageant des mesures pour garantir le respect des normes de biomasse, et en favorisant l'accès à d'autres sources d'énergie alternatives pour réduire la dépendance à la biomasse. Enfin, il contribuera également à améliorer les conditions-cadres en mettant en place une coordination efficace, en assurant la disponibilité des terres pour le reboisement, en établissant des réglementations, et en mobilisant les ressources financières nécessaires. Bref, la mise en oeuvre du plan devrait permettre de répondre aux besoins énergétiques de la région, tout en préservant son écosystème financier.