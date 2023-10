Tunisie: Lancement du projet 'La Perle du Lac II' - Un modèle d'éco-ville intelligente

La Perle du Lac II s'annonce comme un projet emblématique qui façonnera l'avenir de Tunis en tant que ville moderne et intelligente. Avec son engagement en faveur de l'environnement, de la mobilité douce et de la qualité de la vie, cette nouvelle zone urbaine est une démonstration de la capacité d'innovation et de développement de la Tunisie.

La société «Al Buhaira Invest» a dévoilé son dernier projet "La Perle du Lac II", lors d'une cérémonie de lancement prestigieuse qui a eu lieu le 5 octobre 2023 à Tunis. L'événement a rassemblé de nombreuses personnalités et invités de marque, soulignant ainsi l'importance de cette initiative.

Redessiner la capitale

Dans une déclaration accordée à La Presse, Sami Zarrouk, directeur commercial d'«Al Buhaira Invest», a indiqué que "La Perle du Lac II" est bien plus qu'un simple lotissement. Il incarne une vision ambitieuse visant à créer une qualité de vie exceptionnelle, faisant de Tunis une destination des plus attractives et un centre régional éminent.

Avec une superficie totale de 57,1 ha, ce projet est stratégiquement situé, bénéficiant d'une connectivité directe aux principaux axes routiers de la capitale. De plus, sa proximité immédiate avec le centre-ville de Tunis, l'Aéroport international de Tunis-Carthage et la banlieue nord en fait un lieu privilégié. "Auparavant, «Al Buhaira Invest» a déjà développé sept lotissements, mais ce projet dans son ensemble est particulièrement significatif, car il s'étend sur 220 ha, constituant ainsi une extension du centre de la capitale.

Actuellement, la première tranche, la Perle du Lac I, est terminée, et les travaux de la deuxième tranche, la Perle du Lac II, ont débuté en juillet de cette année et devraient s'étendre sur 30 mois, pour une fin prévue en 2025", a-t-il souligné tout en ajoutant que le projet, dans son ensemble, s'étend sur quatre tranches et qu'il est prévu que l'ensemble du projet soit achevé en environ vingt ans, devenant ainsi le nouveau centre de Tunis jusqu'au TGM.

A une question sur les coûts du projet, Zarrouk nous a précisé que les travaux d'infrastructure pour ce lotissement sont estimés à environ 140 millions de dinars, tandis que les travaux d'aménagement représentent environ 200 millions de dinars. En ce qui concerne l'avenir, il a affirmé que «Al Buhaira Invest» envisage soit de continuer avec le prochain lotissement, soit de s'orienter vers d'autres zones, telles que La Goulette, où un lotissement résidentiel de 50 ha, appelé le Vieux-Port, pourrait être développé. "La décision finale n'a pas encore été prise, mais le lancement, aujourd'hui, de ce projet célébre le début d'une nouvelle ère pour «Al Buhaira Invest», une étape où notre engagement envers la croissance et le développement continue de plus belle".

Vers un avenir durable

Le nouveau projet comprend diverses composantes, notamment des immeubles poly-fonctionnels, des zones résidentielles, des usages mixtes, des sièges de grandes sociétés, des installations pour des ambassades et des organismes internationaux, ainsi que des zones dédiées au commerce et à l'animation. Et d'après le responsable, ce développement s'inscrit dans une vision de création d'une ville durable et intelligente. Dans ce cadre, une grande attention est accordée aux piétons, avec des pistes cyclables, de larges trottoirs, des espaces verts et des places publiques. De plus, la gestion des infrastructures, y compris l'éclairage public, l'arrosage, la gestion des déchets et des eaux pluviales, est gérée à distance, dans le but de créer une ville écologique et durable.

"La Perle du Lac II représente une étape majeure dans le développement urbain de Tunis. Ce projet ambitieux vise à créer une ville moderne, intelligente et durable, offrant un cadre de vie exceptionnel à ses résidents tout en préservant l'environnement. Ce nouveau développement est le reflet d'une vision résolument moderne, incarnant le progrès et la civilisation tout en répondant aux normes internationales les plus élevées. L'intégration de technologies de pointe et un engagement envers la préservation de l'environnement font partie intégrante de ce projet novateur...

Cependant, pour que ce projet réussisse, la coopération de tous les organismes publics et privés est essentielle pour mettre en place et activer les nouveaux réseaux. Ainsi, La Perle du Lac II s'affirme comme une réalisation majeure, propulsant Tunis vers un avenir où le bien-être des résidents et le respect de l'environnement sont au coeur de chaque aspect de la vie urbaine. Ce projet promet non seulement de redéfinir la Ville de Tunis, mais également de créer une référence en matière de développement urbain moderne et durable", a-t-il encore précisé.

Un modèle d'urbanisme respectueux de la nature

Pour sa part, le directeur général de la société «Al Buhaira Invest», Mohamed Ridha Trabelsi, a souligné l'importance de ce projet en mettant en avant la gestion intelligente de son plan d'aménagement. Tous les services sont accessibles à distance, y compris les réseaux intelligents de la ville et la gestion à distance de l'éclairage public, du réseau de distribution d'eau et de gaz, ainsi que la conservation de l'eau et la gestion des eaux usées. L'ensemble des infrastructures de ce projet incarne l'engagement en faveur d'une éco-ville durable et intelligente, prête à relever les défis écologiques et climatiques actuels.

Ce projet se démarque par sa démarche novatrice qui vise à replacer l'eau et la nature au coeur de son urbanisme, créant ainsi un véritable bouclier contre l'impact grandissant du réchauffement climatique. En combinant ingéniosité technique et souci environnemental, La Perle du Lac II devient un modèle d'urbanisme respectueux de la nature. Elle incarne une approche holistique de la durabilité, où chaque aspect de la planification urbaine est conçu pour minimiser l'empreinte carbone tout en offrant une qualité de vie exceptionnelle à ses habitants.

Ce projet se pose ainsi en pionnier d'une nouvelle ère de villes intelligentes et écologiques, prêtes à façonner un avenir plus vert et plus durable.