Tunisie: Ligue 2 / Journée inaugurale - Groupe A - La JSK sur du velours

Les Aghlabides partent favoris face à l'AS Oued Ellil, la fête à Tabarka et les clubs du Sahel à l'épreuve du déplacement.

C'est parti pour le championnat de la Ligue 2, groupe A, avec d'entrée des confrontations non dénuées d'intérêt, des favoris à l'épreuve et des déplacements à haut risque pour des outsiders ambitieux.

A 15h tapantes, la JS Kairounaise, concurrent légitime aux premières loges et à l'accession à terme, reçoit l'Asoe, un Onze qui entend frapper un grand coup sans tarder du côté du stade Hamda Laouani. Aujourd'hui, l'on enregistrera aussi l'entrée en lice de deux clubs du Sahel, Kalâa Sport et le CS Msaken, respectivement au révélateur de l'ASA et de Korba. Tous deux à l'épreuve du déplacement, Kalâa et Msaken seront forcément soumis à rude épreuve (à l'Ariana et au Cap-Bon) quoique rien ne soit inscrit dans le marbre.

Le dernier match au menu d'aujourd'hui aura lieu à Tabarka où le cendrillon du groupe, le CST, reçoit l'ES Radès. Entre le club de la station balnéaire de Tabarka et les banlieusards du sud, ce sera du 50/50, alors que le vainqueur fera forcément une bonne affaire. Enfin, demain, cette ronde en deux temps du groupe A sera bouclée avec l'explication entre les Verts du CSHL et Jendouba Sport, ainsi que le duel entre les banlieusards du Scba et les Sahéliens de l'ESHS.

Le programme

Aujourd'hui

15h00 : AS Ariana-Kalâa Sport

15h00 CS Korba-CS Msaken

15h00 : CS Tabarka-ES Radès

15h00 : JS Kairouanaise-AS Oued Ellil

Demain

CS Hammam-Lif-Jendouba Sport