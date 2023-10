Tunisie: Ligue 1 / 6e journée - Deux affiches et une épreuve

Périple pour le tenant au Bardo. Les Bleus à l'épreuve de l'Espérance à Radès et périlleux déplacement du CA à Soliman.

Trois matchs et non des moindres, comptant pour la 6e ronde de la Ligue 1, sont au menu cet après-midi. Deux attractions pour cette journée avec pour pôle Le Bardo et Radès où, respectivement, le ST défiera le tenant et l'Espérance croisera les Bleus de Monastir. Dans le même temps, au Cap-Bon, le CA sera à l'épreuve du déplacement face à l'AS Soliman.

Dans le groupe A donc, au stade Hédi Ennaifer, les Bardolais ont pris rendez-vous avec l'ESS pour un choc qui s'annonce incandescent. Dauphin du leader béjaois, le Stade Tunisien entend passer devant après la réception de l'Etoile Sportive du Sahel. Pas évident cependant, quand on sait que le club phare du Sahel semble reprendre du poil de la bête depuis peu et ambitionne de définitivement lancer sa saison au Bardo. Avec un match en moins à disputer, l'ESS peut même supplanter tous ses devanciers si elle arrive à enchaîner.

Pas facile pour le CA

Toujours au sein de la poule A, le CA s'attend à une solide opposition à Soliman. Au révélateur de la lanterne rouge, le Club Africain sait pertinemment que l'ASS jouera son va-tout vu que, jusque-là, les feux sont au rouge à Soliman. A noter que, là aussi, le CA compte un match en moins à disputer et peut s'envoler au classement s'il capitalise.

Dans le groupe B, l'affiche de Radès promet forcément monts et merveilles. Et pour cause, les chaudes empoignades entre l'EST et l'USM ont de tout temps valu le détour. Tous deux leaders avec un match en moins à disputer pour chacun (prochaine mise à jour), «Sang et Or» et Usémistes entendent garder le cap en haut du pavé et ne pas s'exposer au retour du CSS. Inévitablement, ce choc sera disputé sous le signe de l'offensive, et ce sera aussi une occasion de mesurer sa propre compétitivité face à une valeur sûre du championnat.

Le programme

Groupe A

Au Bardo (15h00) : ST-ESS

A Soliman (15h00) : ASS-CA

Groupe B