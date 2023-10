Tunisie: EST - Le déclic ?

Tarek Thabet saura-t-il provoquer le fameux choc psychologique en attendant la prise de fonction du nouvel entraîneur ? C'est en tout cas le souhait de tous les supporters "sang et or" qui attendent de voir leur équipe fanion vaincre, mais surtout convaincre.

C'est sous la houlette du staff technique intérimaire conduit par le directeur sportif Tarek Thabet que l'Espérance de Tunis accueillera cet après-midi l'US Monastir en match comptant pour la 6e journée du championnat. Un match que les supporters espérantistes espèrent le déclic. Un match où leur équipe fanion parvient, enfin, à allier manière et résultat, à construire le jeu et à mettre à profit les occasions créées.

Or, ce qui a accéléré le départ de Mouine Chaâbani, c'est le fait que l'Espérance était incapable, il y a une semaine face à la modeste formation burkinabé de l'AS Douanes, de créer la moindre grosse occasion digne de ce nom.

Tarek Thabet, qui dirigera l'équipe tout à l'heure à titre intérimaire, travaille d'arrache-pied depuis le début de la semaine pour provoquer le fameux choc psychologique afin que les joueurs parviennent à vaincre leur hôte du jour et, surtout, convaincre.

Première de Rodrigues !

Tarek Thabet apportera cet après-midi quelques changements à la formation-type par choix tactiques, mais aussi à cause d'une infirmerie qui ne désemplit pas. En effet, lors de la séance d'entraînement de jeudi, Wael Derbali s'est blessé. Youssouf Oumarou est également blessé, outre Montassar Triki opéré à la suite d'une fracture à la cheville.

%

Ceci dit, le coach "sang et or" devra aligner d'entrée l'attaquant brésilien Rodrigo Rodrigues que tout le monde attend de voir à l'œuvre. Rodrigues devra prendre la place de Mohamed Ali Ben Hammouda, très critiqué par les supporters, notamment après sa dernière piètre prestation contre l'AS Douanes.

Cela dit, la titularisation de Rodrigues ne devra pas constituer le seul changement qu'opèrera l'entraîneur "sang et or" intérimaire. En défense, Amamou devra être aligné dans l'axe central à la place de Tougaï, suspendu. Amamou sera associé à Meriah.

Dans les bois, on retrouvera Memmich. Bouchniba et Ben Hmida seront alignés respectivement sur les flancs droit et gauche de la défense. Devant, on trouvera El Ayeb, Tka et Sahli. Quant à Sasse et Ghacha, ils apporteront leur soutien à l'attaquant de pointe.

Une réaction d'amour-propre dans la perspective d'une réconciliation avec le public est attendue cet après-midi.