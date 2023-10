Tunisie: ESS - Surtout ne rien lâcher !

Le match que négocie cet après-midi l'Etoile face au Stade Tunisien, en grande forme et qui réalise un bon début de saison, doit être empreint d'une motivation pour la victoire.

Pas de répit pour l'ESS, après la parenthèse de la Champions league africaine conclue avec brio. Retour aux fondamentaux, avec la sixième journée du championnat de Tunisie. Dans le groupe A, l'Etoile se positionne 3e derrière le ST avec un point de retard sur son adversaire du jour, mais également un match en moins.

Abdelli, une absence de taille

L'un des meilleurs joueurs depuis le début de la saison, Youssef Abdelli, va manquer le rondez-vous face au ST. Il traîne une blessure musculaire contractée avant le match retour face aux FAR. Son état de santé nécessite du repos. Ainsi, l'entraîneur Imed Ben Younes va s'atteler à composer un onze de départ compétitif sur le plan physique, avec la série de matchs qui s'enchaînent.

Il est amené à faire du turn over à tous les postes pour faire évoluer d'autres joueurs. Ainsi, l'attaquant Mohamed Hédi Jartila, qui a su tirer son épingle du jeu avec les réservistes avec plusieurs buts à la clé, doit avoir sa chance pour s'affirmer. Même si le trident offensif Aouani, Abid et Chamakhi a les faveurs pour débuter. Au milieu du terrain, Mohamed Amine Jebali est incertain puisqu'il est légèrement blessé.

La sentinelle Mbé-Sidibé est partante et s'entraîne activement pour le match de cet après-midi. Enfin en défense, c'est l'embarras du choix même si Zied Boughattas manque à l'équipe et se fait attendre. Ali Jemal dans les bois, Naouali, Jelassi, Ghedamsi et Ben Ali sont partants même si Khemiri et Ouertani ont une place à prendre en défense et au milieu du terrain.

Pour plus d'abonnés...

Malgré une campagne d'abonnements de grande envergure pour mobiliser le plus d'abonnés possibles au club, les chiffres sont bien en-deçà des attentes avec seulement 4.600 abonnés. Un appel à se mobiliser davantage a été lancé par le président du club, Othman Jenayeh, pour que les supporters mettent la main à la poche et renflouent les caisses du club. Surtout en vue des échéances et des matchs à venir qui seront nombreux et importants avec la phase de groupes de la Champions league qui comporte d'office trois matchs à domicile. D'autant que le stade de Sousse a besoin de travaux pour l'équiper d'électricité, d'un tableau électronique et de chaises pour les tribunes et les gradins.

En attendant, la direction privilégie l'aspect sportif après avoir accordé aux joueurs une prime de qualification au tour des groupes de la Champions league.