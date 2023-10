Afrique de l'Ouest: Commission de l'Uemoa - Trois grands événements annoncés

Le département du développement de l'entreprise des mines, de l'énergie et de l'économie numérique de la Commission de l'Uemoa organisera trois grands événements majeurs en novembre.

En prélude à ces assises, un atelier national d'information et de mobilisation des acteurs s'est tenu le vendredi 6 octobre 2023, dans un réceptif hôtelier à Abidjan-Plateau, afin de mobiliser et informer les parties prenantes.

Le Représentant résident de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) à Abidjan, Gustave Diasso, a présenté les différentes rencontres. Il s'agit du Forum des hommes d'affaires de l'Uemoa couplé au Prix Uemoa de la qualité. Ladite manifestation se déroulera du 16 au 18 novembre à Dakar.

Quant au Salon international des mines, de l'énergie et des hydrocarbures ainsi que la table ronde des bailleurs de fonds, ils auront lieu du 27 au 29 novembre 2023, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.

Après la présentation de ces trois manifestations communautaires, Gustave Diasso a invité les partenaires techniques et financiers à une implication pour assurer une participation de qualité à ces grands rendez-vous communautaires.

« L'organisation de ces différents événements témoigne de la volonté de la Commission de renforcer le processus d'intégration économique et de promouvoir le développement durable dans notre espace communautaire », a fait remarquer le Représentant résident de l'Uemoa à Abidjan.

Au cours de ce séminaire, le représentant du ministre de l'Economie et des Finances, par ailleurs, directeur de l'économie, Dr. Sain Oguié, a invité les partenaires techniques et financiers à se mobiliser autour de ces grands rassemblements communautaires.

Pour lui, ces évènements constituent de véritables cadres d'expression de l'intégration économique et monétaire au sein de l'espace Uemoa.

A l'en croire, l'organisation de ces festivités témoigne de l'engagement constant de l'Uemoa de promouvoir le développement équilibré et durable des économies de l'union. Ceci par la mise en cohérence des politiques sectorielles nationales et renforcement des synergies entre les acteurs public et privé.

Sont attendus à ces différentes rencontres, les représentants des États membres de la Commission, les institutions et organes de l'Uemoa, les organisations internationales, les entreprises publiques et privées, les partenaires techniques et financiers.

Il faut souligner que toutes ces cérémonies participent à la préparation des 30 ans d'existence de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) dont les festivités sont prévues en janvier 2024.